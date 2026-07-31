Студент снял в банкомате $20, а продал их почти за $400 тысяч: как купюра попала в Книгу рекордов Гиннеса

Обычная 20-долларовая банкнота из банкомата принесла американскому студенту целое состояние. Из-за редкого печатного брака купюру сначала продали за 10 тыс. долларов, а спустя несколько лет – уже за 396 тыс. долларов. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая банкнота с опечаткой еще пять лет назад и по состоянию на июль 2026-го до сих пор сохраняет этот статус.

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По данным Guinness World Records, мировой рекорд принадлежит купюре Del Monte Note. Это банкнота Федеральной резервной системы США номиналом 20 долларов, которую 22 января 2021 года продали на аукционе Heritage Auctions за 396 тыс. долларов.

Уникальность денежного знака в том, что во время печати на него случайно налипла банановая этикетка Del Monte. Прямо поверх наклейки станок нанес часть защитных элементов, серийный номер и печать Казначейства США.

Это безоговорочно доказало: посторонний предмет попал на бумагу еще во время изготовления в Бюро гравировки и печати США в Форт-Уорте (штат Техас), а не был приклеен после выхода денег в обращение.

Эксперты классифицируют этот брак как retained obstruction ("сохраненное препятствие"). Это чрезвычайно редкий дефект: посторонний предмет попадает на банкноту во время печати, остается на ней после завершения производства и проходит дальше в обращение.

История находки поражает не меньше. В 2003 году студент колледжа из штата Огайо снимал наличные в банкомате и получил эту банкноту. Заметив странную наклейку, он выставил купюру на аукцион eBay, где ее приобрели примерно за 10 тыс. долларов.

Спустя несколько лет банкноту перепродали за 25,3 тыс. долларов. А в 2021 году на аукционе Heritage Auctions цена достигла рекордных 396 тыс. долларов – это почти в 20 тысяч раз превышает ее номинал.

Специалисты отмечают, что большинство банкнот с печатными ошибками стоят значительно меньше. Однако редкий тип брака, полностью сохраненная этикетка и подтвержденное происхождение из производственного цеха сделали Del Monte Note одной из самых известных банкнот среди коллекционеров мира.

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