Украинцы находят в кошельках необычные доллары со звездочкой: почем их можно продать

Украинцы активно продают на сайтах объявлений долларовые купюры с символом звездочки возле серийного номера. Обычно рыночная стоимость таких банкноты лишь немного превышает их номинал. Впрочем, иногда можно найти значительно более дорогие, эксклюзивные экземпляры, цена которых стартует от 10 тыс. и может достигать сотен тысяч гривен.

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Об этом свидетельствуют объявления на популярном украинском портале для онлайн-торговли. Окончательную ценность (и соответственно стоимость) каждой конкретной купюры определяют несколько факторов:

ее физическое состояние: была ли банкнота в обращении, сохранилась ли в идеальном коллекционном виде без следов износа;

возраст денежного знака и конкретный год эмиссии;

уникальность серийного номера, ведь продавцы часто отмечают редкие комбинации цифр или так называемые "счастливые числа".

По состоянию на начало июня 2026 года за купюру 100 долларов со звездочкой продавцы просят примерно от 4500 до 6000 грн. По текущему курсу валют ее обменная стоимость составляет около 4450 грн.

Интересно что цена коллекционной купюры номиналом 1 доллар со звездой уже значительно превышает ее обменную стоимость. Так, банкноту продают за 700 грн при обменной стоимости около 44,5 грн.

На специализированных иностранных интернет-платформах так называемые Star Dollars оценивают значительно дороже, чем в Украине. Например, на международном аукционе Ebay продавцы совершенно привычно предлагают банкноты номиналом в 1 доллар по цене, которая в несколько десятков раз превышает их реальный номинал.

Что означает звездочка на долларе на самом деле

Специфический символ в виде звездочкивстречается на банкнотах всех номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларах. Этот дополнительный графический знак всегда расположен непосредственно возле уникального номера купюры.

Такие "звездные" доллары – это специальные денежные знаки, которые выпустили для замены других, ранее напечатанных банкнот. Такое происходит, когда во время печати денег на монетном дворе происходит техническая ошибка или обнаруживают брак. Тогда дефектную купюру изымают, а вместо нее печатают новую, полностью правильную.

Строгие правила производства запрещают Бюро гравировки и печати США дважды выпускать в обращение купюры с идентичными серийными номерами. Именно поэтому на новом варианте банкноты, изготавливаемой на замену испорченной, и допечатывают характерную "звездочку".

Любой американский доллар со звездочкой является полноценным платежным средством. Он находится в официальном обращении на таких же условиях, как и обычные банкноты США. Несмотря на это, многие люди считают такие деньги символами, приносящими финансовый успех и удачу, или же покупают их как интересные и редкие экземпляры для частных нумизматических коллекций.

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