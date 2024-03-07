Страна ЕС "закручивает гайки" для беженцев из Украины: за что теперь придется платить

Украинские беженцы, выехавшие из-за войны в Нидерланды, вскоре должны будут платить личный взнос в размере 350 евро. Однако нововведение будет касаться не всех, а только работающих.

Об этом сообщает NOS. "Украинским работающим беженцам в скором времени придется платить максимум почти 350 евро личных взносов. Это составляет около 105 евро за воду, газ и электричество и около 242 евро взноса для людей, получающих питание по месту жительства", – говорится в сообщении.

Государственный секретарь Нидерландов Эрик ван дер Бург написал Палате представителей, что он выбирает "простую и понятную модель" по оплате услуг, поскольку правила должны применяться как можно одинаково.

Также в ходе дебатов обсуждался вопрос о том, должны ли украинцы платить за аренду. Госсекретарь хочет проверить, можно ли взимать плату за аренду "гибкого" жилья и затем начать это тестировать.

Кроме этого, украинцы еще не обязаны заключать договор по медицинскому страхованию, которое является обязательным в Нидерландах по закону о медицинском страховании.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, для украинских беженцев в Польше могут ввести ограничения по выплатам, а также новые условия пребывания в стране. Изменения еще не приняты. Среди прочего обсуждается, например, лишение статуса временной защиты за выезд из Польши хотя бы на день, а также отмена единовременной денежной выплаты новоприбывшим.

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