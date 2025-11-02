Ирландия планирует отменить важные выплаты для украинцев: что нужно знать

Ирландия готовится постепенно отменить выплаты за жилье украинским беженцам и изменить визовую политику, чтобы стимулировать их возвращение домой. Отмечается, что страна стремится сократить нагрузку на свою социальную систему, сохраняя поддержку только для тех, кто является экономически активным.

Об этом пишет The Sunday Times. Ирландское правительство уже подготовило документ, который предупреждает, что без четкого плана действий после завершения срока действия директивы (которая продлена до 2027 года, но которая может закончиться раньше в случае завершения войны) система международной защиты может быть перегружена.

На сегодня в Ирландии выдано около 120 тысяч временных защитных ордеров украинцам. В документе, который будет представлен министрам, говорится о том, что после завершения действия директивы украинцам "будет облегчено возвращение в Украину на постоянной основе". Поддержка же для тех, кто останется, должна быть "справедливой, законной и соответствующей".

В то же время правительство планирует пересмотреть визовую политику для украинцев, которые работают в низкооплачиваемых секторах – таких как строительство, здравоохранение и социальная работа. Для этой категории могут ввести специальные краткосрочные визы или разрешения на проживание, тогда как украинцы с высокими доходами смогут получить статус резидента.

По данным издания, в Ирландии почти 4000 украинцев работают в критически важных секторах, заполняя кадровые пробелы. Правительство признает их вклад, однако стремится сделать систему более сбалансированной, чтобы избежать перегрузки рынка труда и жилищной сферы.

Одним из ключевых пунктов реформы станет постепенное прекращение программы выплат владельцам жилья, которые размещают у себя украинских беженцев. В начале 2024 года размер таких выплат уже уменьшили – с 800 до 600 евро в месяц, а теперь правительство планирует полностью завершить программу до конца 2026 года. Сейчас более 42 тысяч украинцев проживают в 23 тысячах объектов недвижимости, владельцы которых получают государственную компенсацию за размещение.

Кроме того, около 20,5 тысяч украинцев живут в коммерческом жилье, которое государство арендует для временного размещения. Для них действуют отдельные правила, однако правительство предупреждает: в 2026 году эта программа также будет постепенно свернута.

По данным правительства, украинцев, которые будут оставаться под государственной опекой, могут обязать платить часть стоимости проживания – от 15 до 238 евро в месяц в зависимости от уровня доходов. Ирландия имеет один из самых высоких показателей приема беженцев в Западной Европе – на душу населения. С начала полномасштабной войны более 4,8 млн украинцев воспользовались временной защитой в странах ЕС, и Ирландия приняла значительную часть из них.

В то же время ирландское правительство подчеркивает, что долговременная поддержка в нынешнем формате создает риски для жилищной системы, социальной сферы и рынка труда. Если не начать переход к новой модели, система социальной защиты может оказаться под угрозой коллапса.

Министры будут обсуждать, как совместить гуманитарные обязательства перед украинцами с необходимостью стабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Ожидается, что решение правительства будет принято в ближайшие недели.

