На налоги жалуются даже местные: в какую страну ЕС не советуют переезжать украинцам

Франция чаще всего ассоциируется с романтикой, изяществом и богатой жизнью, но реальность может оказаться не такой безоблачной. На самом деле иностранцы и в частности украинские беженцы сталкиваются с засильем бюрократии, высокими налогами и небольшой зарплатной вилкой.

Об этом в своем TikTok сообщила украинка Екатерина(@milihula.kateryna), которая проживает в этой стране в течение четырех лет. Она призналась, что это ее личный опыт, но из-за ряда недостатков она сейчас ищет другую страну для переезда.

Бюрократия

Прежде всего девушка выделила медленную обработку документов. Все заявки на предоставление государственных услуг, очереди и переписка могут длиться месяцами. "Это норма. За четыре года я уже привыкла, но в начале это сильно раздражает", – признается Екатерина.

Зарплаты

Минимальная зарплата во Франции намного выше украинской и составляет около 1800 евро (более 91 тыс. грн). Но вилка между этим показателем и выплатами на большинстве должностей – около 300-500 евро.

"Более 5000 евро в месяц зарабатывает лишь около 10% населения. И еще важный момент – в выборе между иностранцем и французом работодатель почти всегда выберет француза", – объясняет блогерша.

Налоги

Налоговая нагрузка во Франции – одна из самых высоких в Европе и составляет 45%. Поэтому открыть, а также удержать собственный бизнес в этой стране очень трудно.

"Вижу, как в нашем городе открываются кафе, салоны, маленькие бизнесы – и быстро закрываются, потому что просто не вытягивают налоговую нагрузку. На это жалуются даже сами французы. Малый и средний бизнес здесь реально страдает", – признала Екатерина.

Медицина

Кроме того, во Франции сложно найти хорошего врача, а попасть к нему на прием – еще сложнее. И хотя в Париже ситуация немного лучше, в остальных городах (особенно в периферии) "все очень тяжело", а очереди на "скорую" могут достигать 5-10 часов.

Языковой барьер

Тем, кто не знает французского и не планирует его учить, на родине Гюго и Мольера не будут рады. Английский язык французы знают плохо и часто отказываются общаться или оказывать услуги тем, кто им пользуется.

"У меня такое было не раз, особенно в начале войны – отказывались даже говорить через переводчик. Минимум уровень А2 очень желателен – тогда люди становятся значительно приветливее", – признается Екатерина.

Демографическая ситуация

Девушка призналась, что самым большим недостатком для нее лично стало очень большое количество арабов и африканцев, поскольку у них отличается менталитет и религия. К тому же, они часто ведут себя небезопасно, подчеркивает Екатерина.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе продолжает увеличиваться количество украинских беженцев. В ноябре их было зарегистрировано 4,33 млн человек – это на 30,5 тыс. человек (0,7%) больше октябрьского показателя. Впрочем, во Франции их стало меньше на 835 человек.

