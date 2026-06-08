Стоит ли скупать доллары: украинцам посоветовали, во что лучше вкладывать деньги

В ближайшие 3 месяца – до конца лета-2026 – в Украине не ожидается резких движений курса гривни. Соответственно, инвестиции в иностранную валюту – как доллар, так и евро – могут в отдельных случаях помочь лишь сохранить сбережения на текущем уровне, а о значительном приумножении говорить не приходится. Вместо этого вкладчикам рекомендуют выбирать депозиты и ОВГЗ (гособлигации) и не сосредотачивать все деньги "в одной корзине".

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он отметил, что летом девальвация может составить в среднем от 1-2%, или около 40-80 коп. за 1 доллар. То есть курс потенциально может вырасти до 44,5-44,8 грн/долл. и 52,5-53 грн/евро, что в нынешних условиях можно считать вполне контролируемым уровнем.

"Я бы не советовал большинству граждан воспринимать покупку доллара как единственный или универсальный способ сохранения средств. Доллар может быть частью личных сбережений, но это не значит, что при любых условиях стоит переводить все свободные деньги именно в валюту", – пояснил специалист.

По его словам, украинцы часто путают две разные стратегии – формирования валютного резерва и попытку заработать на колебаниях курса. Если первый подход помогает диверсифицировать сбережения, то второй связан с дополнительными рисками.

Мамедов напомнил, что граждане покупают и продают валюту не по межбанковскому курсу, а по курсу банков и обменников. При этом всегда существует разница между курсом покупки и продажи, которая может существенно уменьшить потенциальную прибыль.

"Именно поэтому стратегия "купить доллар и ждать" не всегда является лучшим ответом на вопрос, как сохранить или приумножить средства. Особенно если речь идет не о долгосрочном валютном резерве, а о попытке использовать короткие курсовые движения", – пояснил специалист.

Вместо этого он советует обратить внимание на гривневые инструменты. В частности, средние ставки по депозитам сейчас составляют около 14-15,5% годовых, а вкладчик заранее знает ожидаемый доход.

Доллар или депозит: что принесет больше денег через полгода

Для примера Мамедов привел расчет для вклада на сумму 100 тыс. грн. Если разместить эти средства на депозите на шесть месяцев под 15,5% годовых:

начисленный доход составит 7750 грн;

после уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора чистый заработок составит около 5967 грн ;

; Таким образом, через полгода вкладчик получит почти 106 тыс. грн.

В то же время по курсу около 44 грн/долл. на 100 тыс. грн можно приобрести примерно 2273 доллара. По подсчетам банкира, чтобы валютная стратегия оказалась выгоднее депозита, курс доллара через шесть месяцев должен был бы вырасти примерно до 46,6 грн. То есть даже повышение курса до 45 или 45,5 грн за доллар еще не гарантирует лучшего результата по сравнению с гривневым депозитом.

Отдельно Мамедов обратил внимание на влияние инфляции. После уплаты налогов чистая доходность депозита под 15,5% годовых составляет около 11,9% в год. Если инфляция остается ниже или близкой к этому уровню, вкладчик не только защищает средства от обесценивания, но и получает реальный доход.

Еще одним вариантом для сбережений банкир назвал ОВГЗ – облигации внутреннего государственного займа. Их преимущество заключается в том, что доход физических лиц от государственных облигаций не облагается ни НДФЛ, ни военным сбором.

При этом Мамедов не советует полностью отказываться от валюты. По его словам, доллары или евро могут оставаться частью финансовой "подушки" для будущих расходов за рубежом, путешествий, обучения или лечения.

По его мнению, оптимальным подходом является распределение средств между несколькими инструментами – часть хранить в валюте, часть на депозитах, а часть по возможности вкладывать в ОВГЗ. Это позволяет снизить риски и получить прогнозируемый доход.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы установили новый рекорд инвестиций в государственные облигации. По состоянию на июнь 2026 года граждане вложили в ОВГЗ более 148,5 млрд грн, что на 56,4% больше, чем год назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!