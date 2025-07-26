Стиралка у кровати и мебель с историей: как выглядят самые маленькие в Украине квартиры

В Украине самые маленькие квартиры, которые можно найти на рынке недвижимости, имеют площадь 10 кв.м. В Ужгороде такая квартира стоит около 5,5 тыс. грн в месяц. Тогда как в Одессе за жилье такой площадью придется заплатить около трех тыс. грн.

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Об этом говорится на сайтах недвижимости. Отметим, в Украине минимальная площадь однокомнатной квартиры согласно Государственных строительных норм должна составлять от 28 кв.м. Жилье площадью 10 кв.м – или же часть квартиры, которую продают как самостоятельное жилье, или же речь идет не о квартире, а апартаментах.

Квартира за три тысячи гривен в Одессе

Одну из самых маленьких квартир в Украине сдают в аренду в Одессе. За три тысячи гривен предлагают квартиру без ремонта и со старой мебелью. В небольшой (единственной в квартире) комнате находится стол, диван, а также стиральная машина. Ближе к окну в квартире находятся небольшая кухня, а напротив кухни – туалет.

"Самостоятельная малогабаритная квартира площадью 10 кв. в закрытом дворе, двуспальный диван, бойлер, стиральная машина-автомат, холодильник, туалет/душ, электроплитка, вентилятор. Для одного работающего мужчины", – говорится в объявлении. При том владельцы квартиры не рассматривают арендаторов с животными.

Квартира за 5,5 тыс. грн в Ужгороде

Квартиру площадью 10 кв.м также сдают в аренду в Ужгороде. Владельцы квартир рассматривают в том числе арендаторов с небольшим животным (котом или собакой).

"Сдам в аренду квартиру в Ужгороде возле железнодорожного вокзала, холодная и горячая вода, санузел, интернет, холодильник, электроплита, нормальное и аккумуляторное освещение, возможно заключение договора", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам сравнительно больших квартир и домов.

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