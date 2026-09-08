Стаж могут не засчитать: какие ошибки в трудовой книжке нужно срочно проверить

Украинцам следует уже сейчас проверить трудовые книжки, особенно записи о работе до 1 января 2004 года, ведь ошибки, пропуски или неправильное оформление могут затруднить подтверждение стажа при назначении пенсии. Если обнаружена неточность, нельзя исправлять её самостоятельно – нужно обратиться к работодателю, правопреемнику или, если предприятие ликвидировано, искать подтверждение в архивных документах.

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Об этом пишет профильное издание "На пенсии". Проверять документ лучше не тогда, когда уже пришло время оформлять пенсию, а заранее. Особенно это важно для тех, кто работал на предприятиях, которые впоследствии были реорганизованы или ликвидированы.

Какие записи в трудовой книжке могут вызвать проблемы

Прежде всего стоит внимательно просмотреть все страницы с информацией о трудоустройстве. Речь идет не только о записях о приеме на работу, но и о переводе на другие должности и увольнении. В каждой записи важно проверить, правильно ли указаны:

дата приема на работу;

полное название предприятия, учреждения или организации;

должность или профессия работника;

номер и дата приказа, на основании которого сделана запись;

дата увольнения;

причина увольнения;

реквизиты документа, послужившего основанием для записи.

Отдельно нужно проверить, нет ли периодов, которые фактически выпали из трудовой книжки. Например, человек мог работать на предприятии несколько лет, но в документе есть только запись о приеме на работу и отсутствует надлежащая запись об увольнении или последующем трудоустройстве. Подозрительно могут выглядеть также непонятные исправления, зачеркивания, дописки или записи, сделанные не в установленном порядке.

Одна ошибка может заставить дополнительно подтверждать стаж

На первый взгляд, ошибка в дате или названии предприятия может показаться незначительной. Однако при проверке документов она способна поставить под сомнение конкретный период трудовой деятельности.

Например, если в разных документах название предприятия не совпадает, может возникнуть необходимость подтвердить, что речь идет об одном и том же учреждении. Подобная ситуация может возникнуть, если предприятие за годы работы человека сменило название или было реорганизовано.

Поэтому старые записи следует проверять не только на наличие самого факта работы, но и на логическую последовательность всех сведений. Довольно распространенная ситуация — человек работал на предприятии много лет, а за это время оно сменило название, форму собственности или было реорганизовано.

В таких случаях соответствующие изменения должны быть надлежащим образом отражены в трудовой книжке. Если этого не сделали, в будущем могут возникнуть вопросы относительно того, действительно ли разные записи касаются одного предприятия и одного периода работы. Особенно важно это для старых периодов, которые сложнее подтвердить по электронным данным.

Чего категорически не стоит делать самостоятельно

Если владелец трудовой книжки обнаружил ошибку, самостоятельно исправлять ее не следует. Не стоит зачеркивать неправильную запись, вписывать поверх нее правильную информацию или дописывать отсутствующие сведения другой ручкой. Даже если человек делает это с самыми благими намерениями, такие изменения могут только затруднить дальнейшую проверку документа.

Исправления должны вноситься в установленном порядке. То есть, если ошибку допустил работодатель, именно работодатель или уполномоченное им лицо должны надлежащим образом ее исправить.

Если предприятие, которое внесло неверную запись, продолжает работать, обращаться нужно именно к нему. Если учреждение реорганизовано, соответствующие вопросы может решать его правопреемник — это еще одна причина не откладывать проверку старых документов на последний момент.

Наиболее сложной может быть ситуация, когда предприятие давно ликвидировано и правопреемника нет. В таком случае необходимые сведения могут доказываться с помощью архивных документов.

Смена фамилии также требует подтверждения

Отдельно необходимо проверить документы людям, которые в течение трудовой жизни меняли фамилию. Если фамилия в трудовой книжке отличается от той, которую человек имеет сейчас, это не означает автоматической потери стажа. Однако факт изменения персональных данных должен подтверждаться соответствующими документами.

Для будущей пенсии принципиально важно различать периоды работы до и после 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются, прежде всего, документами о трудовой деятельности, в частности трудовой книжкой. Если запись отсутствует или оформлена ненадлежащим образом, могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие соответствующий период.

Не стоит откладывать это до момента оформления пенсии

Худший момент для проверки трудовой книжки – непосредственно перед выходом на пенсию. Если тогда выяснится, что несколько лет работы не могут быть подтверждены из-за ошибки в документах, времени на поиск архивных справок или обращение к бывшему работодателю может быть значительно меньше.

Еще один способ позаботиться о сохранности информации о трудовой деятельности – подать документы для оцифровки. Отсканированные копии документов о трудовой деятельности можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

После обработки информация попадает в электронную трудовую книжку. При этом бумажный оригинал не стоит выбрасывать. Он может понадобиться для подтверждения отдельных сведений, особенно если речь идет о давних периодах работы.

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