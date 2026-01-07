Старые 50 копеек можно продать дороже 10 тысяч: как выглядит ценная украинская монета
Украинцы могут хорошо заработать на старых монетах, которые считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К таким относятся, к примеру, 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, за которые можно получить от 4 000 до 11 000 грн.
Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, от обычных дорогие 50 копеек отличают:
- средний зуб тризуба – он толстый;
- рисунок – 17,7 мм;
- гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
- гурт – гладкий.
А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:
- маленькому отверстию в нижней части тризуба;
- промежутку в виде трапеций между листком и отростком;
- гурту с мелкой насечкой.
"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.
НБУ планирует выпустить новые 100 грн
В то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы.
О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "К 35-летию Независимости Украины" и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.
О новых 100 грн известно немного – лишь то, что:
- Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 32 мм.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.
