Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущенны в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили:

В процессе вывода из оборота купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения.

Т.е., образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Замена денег будет происходить постепенно.

Например, в процессе расчетов. Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

В целом же, подчеркнули там, замена банкнот предыдущих лет на более современные и защищенные" осуществляется с целью оптимизации наличного обращения, а также для повышения качества наличных в обращении. Для реализации чего, отмечается, со временем будут выведены из оборота все старые купюры.

Можно ли разбогатеть на старых копейках

Вместе с тем на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, ценится, в частности монета 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм. За такую могут заплатить 20 000 грн.

