Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит ценная монета

Некоторые внешне ничем не примечательными старые монеты в 1 гривну способны принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров.

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 1992 года разновидности 1.1АА1 можно получить 15-20 тыс. грн. Особенностью такой монеты является гурт:

На нем может быть дата 1992, 1994 или 1995 год.

Дата разделена тремя точками с обеих сторон.

"Плашки для нанесения оптовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых. Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон также отделяли три точки. Пробные гривни чеканили английскими пуансонами с датой 1992, поэтому вышло что на поле монеты указана дата 1992, а на гурте – 1994 или 1995", – рассказали нумизматы.

