Нацбанк выводит из обращения гривни: какие банкноты подлежат изъятию

Национальный банк выводит из обращения 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили: купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска.

При этом подчеркивается: замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Вместе с тем, отмечается, в настоящее время Национальный банк комплексно работает над оптимизацией наличного обращения – с целью повышения качества наличных в обращении. В рамках чего "последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные".

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Удастся ли заработать на монетах, которые выводят из обращения

В то же время, несмотря на распространенное мнение о том, что с течением времени монеты становятся дорогими, на большинстве старых копеек разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку – а их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке рассматривают возможность прекратить выпускать монеты 10 копеек. Ожидается, что этот процесс стартует в октябре. В настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

