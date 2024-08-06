Старую 90-летнюю монету продали в 140 млн раз дороже номинала: в чем ее особенность

В Великобритании продали на аукционе редкую 90-летнюю монету номиналом 1 пенни. В результате торгов стоимость монеты выросла в 14 млн раз больше номинала.

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Об этом сообщил в TikTok пользователь CoinCollectingWizard. Он объяснил редкость этих монет.

"Обычно эти монеты исчезают в сейфах и больше их никто не видит. Последняя такая была продана в 2016 году за примерно 140 тыс. фунтов стерлингов. Первые такие монеты были проданы много лет назад, поэтому можно предположить, что появись они на рынке опять, то продавались бы еще дороже", – сказал CoinCollectingWizard.

Как объяснили в аукционном доме Baldwin's and Sons, редкость монеты объясняется тем, что в 1933 году Королевский монетный двор временно прекратил чеканку пенни. Это было связано с избытком монет, которые уже находились тогда в обращении. Часть выпущенных монет по традиции заложили в фундамент и передали музеям.

"Есть и другие даты, на которые стоит обратить внимание, но это никогда не будет сумасшедшей стоимости пенни 1933 года, поскольку известно, что их существует семь. Так что если вы найдете один, вам очень повезло. Если бы вы нашли этот пенни 1933 года, что бы вы сделали в первую очередь?" – казал эксперт-нумизмат.

На реверсе монеты изображена Британия, сидящая лицом вправо и держащая трезубец и щит, украшенный изображением флага Содружества. На аверсе – портрет короля Георга V, прадеда нынешнего короля Карла III.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Великобритании планируют продать на аукционе редкую 70-летнюю монету с королем Георгом VI на аверсе. Начальная стоимость монеты на торгах превысила ее номинал в 20 миллионов раз.

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