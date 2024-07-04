Коллекционеры готовы драться за эту монету: цена уже в 10 млн раз выше номинала

В Великобритании планируют продать на аукционе редкую 70-летнюю монету номиналом 1 пенни с королем Георгом VI на аверсе. Начальная стоимость монеты на торгах уже превысила ее номинал в 10 миллионов раз.

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Как сообщил пользователь CoinCollectingWizard в TikTok, это монета 1952 года чеканки. Она находится в отличном качестве, так ее была обнаружена лишь спустя 45 лет после своего появления – в 1997 году.

Монета относится к категории proof. Эти монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа. Они чеканятся полированными штемпелями на полированных заготовках.

Авто утверждает, что английский пенни 1952 года – мечта многих нумизматов в мире, так как является самой редкой монетой из всех медных и бронзовых пенни категории proof. Также он назвал такие монеты "единственным уникальным экземпляром додесятичного пенни XX века".

Ее редкость объясняется тем, что дед нынешнего короля Великобритании Карла III, король Георг VI, скончался от коронарного тромбоза 6 февраля 1952 года. По законам Соединенного Королевства, Королевский монетный двор чеканит монеты только с действующими монархами на аверсе. После Георга VI на престол взошла Елизавета II – мать нынешнего правителя – и монеты с его портретом перестали чеканить.

"Вполне объяснимо, что пенни с Георгом VI 1952 года чеканки остается уникальным экземпляром, поскольку король умер очень рано в том году, скончавшись 6 февраля. Ее выставят на аукцион, и ее стоимость, по предварительным оценкам, составит 200 000 фунтов стерлингов, если не больше", – отметил автор.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские редкие монеты тоже высоко ценятся коллекционерами. Так, в мае на аукционе были проданы 2 копейки. Стоимость лота составила 21 101 грн – это обусловлено тем, что ее отчеканили на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

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