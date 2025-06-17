"Старое колесо – штраф": действительно ли украинских водителей начали массово наказывать за "запаски"

В Украине распространялось убеждение, что полиция массово штрафует водителей за старые запаски после отмены обязательного техосмотра. Однако на самом деле никаких новых правил не принято, а штрафы возможны только за нарушение действующих требований к техническому состоянию шин.

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OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинским водителям. В СМИ и соцсетях в последнее время активно распространяется информация о том, что полиция якобы усилила контроль за техническим состоянием автомобилей и якобы активно штрафует водителей даже за старые запасные колеса.

Представитель Патрульной полиции в комментарии одному из СМИ утверждал, что в случае обнаружения технической неисправности колес – в частности, чрезмерного износа протектора или поврежденной шины водителя могут оштрафовать. Сумма штрафа колеблется от 340 до 510 грн в соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время, как уточнил в комментарии OBOZ.UA автоинструктор Антон Дзюба, многие водители злоупотребляют временным использованием запасного колеса, продолжая ездить на нем в течение недель или даже месяцев. Именно в такой ситуации возникают риски - и для безопасности, и для кошелька. В пункте 31 ПДД Украины действительно содержатся требования к техническому состоянию транспортного средства. Там, в частности, указано:

глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм;

зимних – не менее 4 мм;

на одну ось запрещено устанавливать шины разного типа.

Это означает, что езда на "запаске", которая не соответствует типу других шин (например, разного размера, рисунка протектора или сезонности), является нарушением уже сейчас – независимо от того, сколько ей лет. "Никаких изменений, которые бы этого касались, принято не было. Кроме этого, нет и никаких законопроектов (насколько мне известно). Есть законопроект о "сезонности" шин. Кроме этого, есть требования 31 раздела ПДД к техническому состоянию ТС, где указано, в частности, что на одну ось запрещается устанавливать разный тип шин. Следовательно, езда на "запаске", если она "не такая" – это и сейчас является нарушением", – отметил Дзюба.

Также эксперт отметил, что хотя полиция часто ссылается на срок эксплуатации шин в 5 лет, многие производители допускают безопасное использование резины до 10 лет, при условии надлежащего хранения и отсутствия дефектов. Если коротко – нет, за возраст шины отдельно не штрафуют. Но если "запаска":

установлена на автомобиль и эксплуатируется;

имеет повреждения;

изношенный протектор;

или не соответствует другим шинам по типу – тогда полиция имеет основания выписать штраф.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала года в Украине передали в суд не менее 17 дел о нарушении правил дорожного движения водителями электросамокатов, из них 4 - уголовные. В большинстве случаев речь идет о штрафах в 340 грн, но иногда таким нарушителям могут выписать до 34 тыс. грн штрафа.

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