Украинцев штрафуют на 34 тыс. грн: за какое нарушение наказывают

С начала года в Украине передали в суд не менее 17 дел о нарушении правил дорожного движения водителями электросамокатов, из них 4 – уголовные. В большинстве случаев речь идет о штрафах в 340 грн, но в некоторых случаях таким нарушителям могут выписать до 34 тыс. грн штрафа.

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Об этом сообщили на платформе Опендатабот. Отмечается, что в 2024 году в Украине было зафиксировано 71 правонарушение, при участии фигурировали любители езды на электросамокатах – это на 42% больше, чем за год до того.

Чаще всего речь идет об административных правонарушениях. В 2024 и 2025 годах таких зарегистрировали 64 и 7 соответственно. За последние два года 17 водителям самокатов выписали штрафы по 17 тыс. грн:

15 – за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения ;

; 2 – за управление самокатом в состоянии наркотического опьянения .

. 3 из них запретили управлять транспортными средствами в течение года.

Максимальный штраф был выписан в июне 2024 года в Одессе, где задержали мужчину-рецедивиста, который уже не впервые управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии, не имея водительского удостоверения. Суд назначил ему штраф на 34 тыс. грн и обязал уплатить судебный сбор. Если обвиняемый имел водительские документы, его бы их лишили прав.

Стоит напомнить, что с 2023 года все транспортные электроприборы (самокаты, моноколеса, сигвеи и т.д.) признаны транспортными средствами, что позволило полиции и судам привлекать водителей электросамокатов к админответственности на общих основаниях наравне с водителями авто. Впрочем, отдельных правил и ответственности для водителей электросамокатов до сих пор нет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение - уже 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

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