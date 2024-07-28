Средняя зарплата в Украине держится на уровне: в каких городах больше платят

Средняя зарплата в Украине составляет 24 500 грн, причем самые высокие зарплаты фиксируются в Киеве, Львове и Одессе. Военные специальности сейчас среди самых высокооплачиваемых, опережая даже ИТ-специалистов.

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Об этом сообщил крупный портал по поиску работы. Этот показатель свидетельствует об общем росте уровня заработной платы в стране по сравнению с прошлым годом.

Высокие зарплаты в Украине традиционно фиксируются в столице. В Киеве средняя зарплата составляет 24500 грн, что делает его лидером среди других городов. На втором месте по уровню зарплаты расположился Львов, где средний доход составляет 22 000 грн. Этот город привлекает многих работников благодаря своему культурному и экономическому потенциалу.

Одесса и Днепр разделяют третье место, где средняя зарплата составляет 20 000 грн. Эти города являются важными промышленными и транспортными центрами Украины. Городом с самой низкой средней зарплатой стали Сумы, где этот показатель равняется 15 000 грн. Это может быть связано с меньшими возможностями трудоустройства и развитием инфраструктуры.

Рост требований по оплате труда среди размещающих свои резюме украинцев является одной из ключевых тенденций на рынке труда. За последний год средний ожидаемый уровень зарплат увеличился почти с 18 000 грн до 22 414 грн. Это свидетельствует о росте ожиданий работников по уровню оплаты труда.

Согласно статистике портала, в топ-100 самых оплачиваемых профессий вошли многие военные специальности. Если до войны высокие зарплаты преобладали среди программистов и других ИТ-специалистов, то среди самых высокооплачиваемых профессий находятся артиллеристы, снайперы и танкисты. Это объясняется повышенным спросом на такие специальности в ходе военных действий.

С февраля 2024 размер средней зарплаты в Украине не изменялся и составлял 20 000 грн. Однако в июне этот показатель вырос на 2,5% до 20500 грн. Это повышение произошло благодаря увеличению количества вакансий от сил обороны, тогда как в гражданских профессиях размер средней зарплаты остался на том же уровне.

Предыдущие прогнозы Минэкономики предусматривали среднюю зарплату на уровне 21 809 грн, но по последним данным этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 грн. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития экономики и увеличения инвестиций в разные сектора, чтобы обеспечить стабильный рост заработных плат в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 августа зарплаты военных не изменятся. Размер обеспечения зависит от целого ряда факторов, начиная от звания и заканчивая тем, какие задачи и где выполняет военный.

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