Социальные выплаты могут забрать у части украинцев: какие причины и что нужно знать

До 1 октября 2025 года получатели некоторых социальных выплат должны пройти идентификацию, иначе деньги не будут выплачивать. В частности, это касается пособий по инвалидности, по уходу, малообеспеченным и другим категориям, особенно тех, кто жил на оккупированных или прифронтовых территориях.

Об этом предупреждает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С июля 2025 года Пенсионный фонд Украины взял на себя администрирование 39 видов социальных пособий и стипендий, которые ранее выплачивали органы соцзащиты.

Среди них – помощь людям с инвалидностью, на уход, для малообеспеченных семей, одиноких матерей, временная помощь детям и другие виды выплат. В то же время для получателей таких выплат появилось новое требование – обязательная идентификация до 1 октября 2025 года.

Кого это касается

Обязательную идентификацию должны пройти те, кто получал социальную помощь с февраля 2022 года по июнь 2025-го и проживал на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях. Это правило касается выплат:

лицам с инвалидностью и тем, кто не имеет права на пенсию;

на уход за людьми с инвалидностью;

детям с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства;

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям;

временной помощи людям пенсионного возраста без права на пенсию;

временной помощи детям, родители которых не платят алименты или не могут содержать ребенка.

Как пройти идентификацию

лично – в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации;

– в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации; онлайн – с помощью видеосвязи через веб-портал ПФУ (portal.pfu.gov.ua);

– с помощью видеосвязи через веб-портал ПФУ (portal.pfu.gov.ua); в личном кабинете – используя электронную подпись или Дія.Підпис в мобильном приложении Дія;

– используя электронную подпись или Дія.Підпис в мобильном приложении Дія; через консульство за рубежом – если получатель временно проживает за пределами Украины;

– если получатель временно проживает за пределами Украины; автоматически – если Пенсионный фонд уже получил подтвержденные данные о лице, например, в случае временной нетрудоспособности.

Записаться на видеоидентификацию можно через веб-портал или контакт-центр ПФУ. В частности, по телефонам:

0800 503 753 (бесплатно);

044 281 08 70, 044 281 08 71.

Специалисты фонда согласовывают с получателем удобное время и способ связи. Самое важное – не пропустить дедлайн. Если получатель не подтвердит свою личность до 1 октября 2025 года, выплата помощи будет приостановлена. Возобновление станет возможным только после прохождения процедуры.

Цель нововведения – актуализировать данные и предотвратить мошенничество. Многие люди были вынуждены уехать из-за войны, сменить место жительства или документы. Идентификация позволяет проверить, действительно ли помощь получается теми, кто в ней нуждается.

