Дети могут докупить стаж родителям для выхода на пенсию: пошаговое разъяснение
Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут его докупить через налоговый орган, заключив договор и уплатив ЕСВ (единый социальный взнос) – единоразово или постепенно. Важно, что купить стаж возможно только за периоды после 2004 года, а сумма взноса рассчитывается исходя из минимального ЕСВ, увеличенного вдвое.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для получения пенсии в Украине главным критерием, кроме возраста, является наличие достаточного страхового стажа.
Однако часто случается, что гражданам не хватает нескольких лет или даже месяцев до необходимого минимума. В таком случае законодательство предусматривает возможность "докупить" стаж и таким образом обеспечить себе право на пенсионные выплаты.
Что такое страховой стаж и почему его можно купить
Страховой стаж – это период, в течение которого за человека уплачивался единый социальный взнос. Если человек работал официально, то работодатель делал эти отчисления автоматически. Но в случаях, когда гражданин был безработным, работал неофициально или находился за границей без надлежащего оформления, это время не засчитывается в стаж.
В то же время государство дает возможность компенсировать эти "пробелы" путем заключения специального договора и добровольной уплаты ЕСВ. Чтобы воспользоваться правом на докупку страхового стажа, нужно:
- обратиться в налоговый орган: там оформляется договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования;
- определить период, за который необходимо докупить стаж: сделать это можно только за время после 2004 года, когда ввели персонифицированный учет взносов.
- выбрать способ уплаты:
- единовременная у плата – лицо сразу вносит всю сумму ЕСВ за необходимый период. При этом каждый месяц стажа оплачивается не менее, чем двойной размер минимального взноса на дату заключения договора. Сумма должна быть уплачена в течение 10 календарных дней после подписания соглашения;
- постепенная уплата – если договор заключен на срок от одного года, тогда взносы можно платить ежемесячно. Минимальный размер такого взноса – 1760 грн (по состоянию на 2025 год).
За какой период можно купить стаж
- "Докупить" можно только за периоды после 2004 года;
- Если лицо в то время было трудоустроенным, но имело льготу и не платило взносы, стаж за такие месяцы приобрести невозможно;
- Стаж, который приобрели за рубежом, также можно учесть: в 2025 году появилась возможность засчитывать даже работу в странах, с которыми Украина не имеет межгосударственных соглашений.
Кто может воспользоваться этой возможностью
- люди, которым не хватает страхового стажа до пенсии;
- те, кто длительное время не работал официально или имел перерывы в трудовой деятельности;
- граждане, которые работали за границей без официального оформления.
Можно ли выйти на пенсию раньше
Кроме докупки стажа, некоторые украинцы имеют возможность оформить пенсию раньше установленного возраста. Для этого нужно:
- иметь необходимый страховой стаж;
- стать на учет в центре занятости;
- в течение 7 дней не получить предложение соответствующей работы.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средний стаж того, кто достигает пенсионного возраста, достигает 33 года и 9 месяцев. Тогда как уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя надо будет иметь не менее 34 лет стажа. Большинство украинцев не смогут выполнить новые требования.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!