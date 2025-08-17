УкраїнськаУКР
русскийРУС

Дети могут докупить стаж родителям для выхода на пенсию: пошаговое разъяснение

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
1,4 т.
Как докупить страховой стаж для выхода на пенсию

Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут его докупить через налоговый орган, заключив договор и уплатив ЕСВ (единый социальный взнос) – единоразово или постепенно. Важно, что купить стаж возможно только за периоды после 2004 года, а сумма взноса рассчитывается исходя из минимального ЕСВ, увеличенного вдвое.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для получения пенсии в Украине главным критерием, кроме возраста, является наличие достаточного страхового стажа.

Однако часто случается, что гражданам не хватает нескольких лет или даже месяцев до необходимого минимума. В таком случае законодательство предусматривает возможность "докупить" стаж и таким образом обеспечить себе право на пенсионные выплаты.

Что такое страховой стаж и почему его можно купить

Страховой стаж – это период, в течение которого за человека уплачивался единый социальный взнос. Если человек работал официально, то работодатель делал эти отчисления автоматически. Но в случаях, когда гражданин был безработным, работал неофициально или находился за границей без надлежащего оформления, это время не засчитывается в стаж.

В то же время государство дает возможность компенсировать эти "пробелы" путем заключения специального договора и добровольной уплаты ЕСВ. Чтобы воспользоваться правом на докупку страхового стажа, нужно:

  • обратиться в налоговый орган: там оформляется договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования;
  • определить период, за который необходимо докупить стаж: сделать это можно только за время после 2004 года, когда ввели персонифицированный учет взносов.
  • выбрать способ уплаты:
  • единовременная у плата – лицо сразу вносит всю сумму ЕСВ за необходимый период. При этом каждый месяц стажа оплачивается не менее, чем двойной размер минимального взноса на дату заключения договора. Сумма должна быть уплачена в течение 10 календарных дней после подписания соглашения;
  • постепенная уплата – если договор заключен на срок от одного года, тогда взносы можно платить ежемесячно. Минимальный размер такого взноса – 1760 грн (по состоянию на 2025 год).

За какой период можно купить стаж

  • "Докупить" можно только за периоды после 2004 года;
  • Если лицо в то время было трудоустроенным, но имело льготу и не платило взносы, стаж за такие месяцы приобрести невозможно;
  • Стаж, который приобрели за рубежом, также можно учесть: в 2025 году появилась возможность засчитывать даже работу в странах, с которыми Украина не имеет межгосударственных соглашений.

Кто может воспользоваться этой возможностью

  • люди, которым не хватает страхового стажа до пенсии;
  • те, кто длительное время не работал официально или имел перерывы в трудовой деятельности;
  • граждане, которые работали за границей без официального оформления.

Можно ли выйти на пенсию раньше

Кроме докупки стажа, некоторые украинцы имеют возможность оформить пенсию раньше установленного возраста. Для этого нужно:

  • иметь необходимый страховой стаж;
  • стать на учет в центре занятости;
  • в течение 7 дней не получить предложение соответствующей работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средний стаж того, кто достигает пенсионного возраста, достигает 33 года и 9 месяцев. Тогда как уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя надо будет иметь не менее 34 лет стажа. Большинство украинцев не смогут выполнить новые требования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!