Дети могут докупить стаж родителям для выхода на пенсию: пошаговое разъяснение

Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут его докупить через налоговый орган, заключив договор и уплатив ЕСВ (единый социальный взнос) – единоразово или постепенно. Важно, что купить стаж возможно только за периоды после 2004 года, а сумма взноса рассчитывается исходя из минимального ЕСВ, увеличенного вдвое.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для получения пенсии в Украине главным критерием, кроме возраста, является наличие достаточного страхового стажа.

Однако часто случается, что гражданам не хватает нескольких лет или даже месяцев до необходимого минимума. В таком случае законодательство предусматривает возможность "докупить" стаж и таким образом обеспечить себе право на пенсионные выплаты.

Что такое страховой стаж и почему его можно купить

Страховой стаж – это период, в течение которого за человека уплачивался единый социальный взнос. Если человек работал официально, то работодатель делал эти отчисления автоматически. Но в случаях, когда гражданин был безработным, работал неофициально или находился за границей без надлежащего оформления, это время не засчитывается в стаж.

В то же время государство дает возможность компенсировать эти "пробелы" путем заключения специального договора и добровольной уплаты ЕСВ. Чтобы воспользоваться правом на докупку страхового стажа, нужно:

обратиться в налоговый орган: там оформляется договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования;

там оформляется договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования; определить период, за который необходимо докупить стаж: сделать это можно только за время после 2004 года, когда ввели персонифицированный учет взносов.

сделать это можно только за время после 2004 года, когда ввели персонифицированный учет взносов. выбрать способ уплаты:

единовременная у плата – лицо сразу вносит всю сумму ЕСВ за необходимый период. При этом каждый месяц стажа оплачивается не менее, чем двойной размер минимального взноса на дату заключения договора. Сумма должна быть уплачена в течение 10 календарных дней после подписания соглашения;

плата – лицо сразу вносит всю сумму ЕСВ за необходимый период. При этом каждый месяц стажа оплачивается не менее, чем двойной размер минимального взноса на дату заключения договора. Сумма должна быть уплачена в течение 10 календарных дней после подписания соглашения; постепенная уплата – если договор заключен на срок от одного года, тогда взносы можно платить ежемесячно. Минимальный размер такого взноса – 1760 грн (по состоянию на 2025 год).

За какой период можно купить стаж

"Докупить" можно только за периоды после 2004 года;

Если лицо в то время было трудоустроенным, но имело льготу и не платило взносы, стаж за такие месяцы приобрести невозможно;

Стаж, который приобрели за рубежом, также можно учесть: в 2025 году появилась возможность засчитывать даже работу в странах, с которыми Украина не имеет межгосударственных соглашений.

Кто может воспользоваться этой возможностью

люди, которым не хватает страхового стажа до пенсии;

те, кто длительное время не работал официально или имел перерывы в трудовой деятельности;

граждане, которые работали за границей без официального оформления.

Можно ли выйти на пенсию раньше

Кроме докупки стажа, некоторые украинцы имеют возможность оформить пенсию раньше установленного возраста. Для этого нужно:

иметь необходимый страховой стаж;

стать на учет в центре занятости;

в течение 7 дней не получить предложение соответствующей работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средний стаж того, кто достигает пенсионного возраста, достигает 33 года и 9 месяцев. Тогда как уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя надо будет иметь не менее 34 лет стажа. Большинство украинцев не смогут выполнить новые требования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!