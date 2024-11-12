Социальная помощь вместо пенсии: кто может получить и какой размер выплат
Социальная пенсия в Украине назначается гражданам, достигшим 65 лет, но не имеющим достаточного страхового стажа. Размер социальной пенсии в 2024 году составляет 2361 грн в месяц и зависит от среднемесячного дохода семьи заявителя.
OBOZ.UA разобрался, на какие выплаты могут рассчитывать лица без стажа и что для этого нужно. В Украине размер необходимого страхового стажа зависит от возраста человека, когда он планирует выйти на пенсию. Согласно законодательству 2024 года, выход на пенсию возможен при следующих условиях:
- в 60 лет - при наличии не менее 31 года стажа;
- в 6 3 года - если есть 21 год стажа;
- в 65 лет - при наличии минимум 15 лет стажа.
Если человек не набрал даже 15 лет стажа, он не имеет права на обычную пенсию, но может претендовать на социальную пенсию. Если у человека недостаточно стажа для выхода на пенсию, существует несколько вариантов разрешения ситуации:
- ожидание до достижения возраста, позволяющего выйти на пенсию с меньшим стажем: например, вместо выхода на пенсию в 60 лет, можно выйти в 63 или 65 лет, если будет соответствующий стаж;
- "докупка" стажа: украинцы могут приобрести недостающие годы стажа путем уплаты взносов в Пенсионный фонд. Это позволяет повысить количество страхового стажа и получить нормальную пенсию;
- получение социальной пенсии: если стаж все же не был накоплен, можно подать заявление на получение социальной пенсии.
Социальная пенсия назначается гражданам, достигшим 65 лет и не имеющим необходимого страхового стажа. Для получения помощи необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующими документами. Важно, что выплата социальной пенсии возможна только при условии, что у человека нет других источников дохода или собственности, которая может обеспечить его материально. Для подачи заявления на социальную пенсию следует собрать такой пакет документов:
- паспорт гражданина Украины и идентификационный код;
- справку страховой стаж из Пенсионного фонда;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;
- копию решения суда о назначении опекуна (если лицо недееспособно);
- справка о неполучении пособия по месту регистрации (если заявитель обращается не по месту прописки).
Социальную пенсию могут не назначить при определенных условиях. Если:
- заявитель работает или получает другие виды дохода (например, сдаёт квартиру в аренду);
- члены семьи заявителя за последние 6 месяцев приобрели товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен ;
- в собственности заявителя или членов его семьи есть дополнительное жилье или более одной машины;
- среднемесячный совокупный доход семьи превышает размер прожиточного минимума (2361 гривна в 2024 году).
В 2024 году размер социальной пенсии равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, то есть 2361 гривна в месяц. Однако этот размер может изменяться в зависимости от среднего дохода семьи заявителя. Если среднемесячный доход семьи превышает прожиточный минимум, пособие может быть уменьшено или вообще не назначено.
Социальная пенсия пересматривается каждые 6 месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии заявителя. Это позволяет обеспечить справедливый подход к выплатам и избежать злоупотреблений.
Особый подход действует для многодетных матерей, воспитавших пятерых и более детей. Такие женщины имеют право выйти на пенсию досрочно – в 50 лет, при наличии минимум 15 лет страхового стажа. При этом в стаж засчитывается период ухода за детьми до трехлетнего возраста, если мать получала соответствующее пособие. Если у младенцев нет возможности получать пенсию, ее может оформить многодетный отец.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовала новая волна денежной помощи от ВПП ООН, охватывающая пенсионеров, лиц без права на пенсию, взрослых и детей с инвалидностью на прифронтовых территориях. Размер выплат зависит от разницы между 3250 грн и уже получаемой социальной помощью.
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