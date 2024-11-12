Социальная помощь вместо пенсии: кто может получить и какой размер выплат

Социальная пенсия в Украине назначается гражданам, достигшим 65 лет, но не имеющим достаточного страхового стажа. Размер социальной пенсии в 2024 году составляет 2361 грн в месяц и зависит от среднемесячного дохода семьи заявителя.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, на какие выплаты могут рассчитывать лица без стажа и что для этого нужно. В Украине размер необходимого страхового стажа зависит от возраста человека, когда он планирует выйти на пенсию. Согласно законодательству 2024 года, выход на пенсию возможен при следующих условиях:

в 60 лет - при наличии не менее 31 года стажа;

- при наличии не менее в 6 3 года - если есть 21 год стажа;

- если есть в 65 лет - при наличии минимум 15 лет стажа.

Если человек не набрал даже 15 лет стажа, он не имеет права на обычную пенсию, но может претендовать на социальную пенсию. Если у человека недостаточно стажа для выхода на пенсию, существует несколько вариантов разрешения ситуации:

ожидание до достижения возраста, позволяющего выйти на пенсию с меньшим стажем: например, вместо выхода на пенсию в 60 лет, можно выйти в 63 или 65 лет, если будет соответствующий стаж;

"докупка" стажа: украинцы могут приобрести недостающие годы стажа путем уплаты взносов в Пенсионный фонд. Это позволяет повысить количество страхового стажа и получить нормальную пенсию;

украинцы могут приобрести недостающие годы стажа путем уплаты взносов в Пенсионный фонд. Это позволяет повысить количество страхового стажа и получить нормальную пенсию; получение социальной пенсии: если стаж все же не был накоплен, можно подать заявление на получение социальной пенсии.

Социальная пенсия назначается гражданам, достигшим 65 лет и не имеющим необходимого страхового стажа. Для получения помощи необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующими документами. Важно, что выплата социальной пенсии возможна только при условии, что у человека нет других источников дохода или собственности, которая может обеспечить его материально. Для подачи заявления на социальную пенсию следует собрать такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

справку страховой стаж из Пенсионного фонда;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копию решения суда о назначении опекуна (если лицо недееспособно);

справка о неполучении пособия по месту регистрации (если заявитель обращается не по месту прописки).

Социальную пенсию могут не назначить при определенных условиях. Если:

заявитель работает или получает другие виды дохода (например, сдаёт квартиру в аренду);

(например, сдаёт квартиру в аренду); члены семьи заявителя за последние 6 месяцев приобрели товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен ;

; в собственности заявителя или членов его семьи есть дополнительное жилье или более одной машины;

среднемесячный совокупный доход семьи превышает размер прожиточного минимума (2361 гривна в 2024 году).

В 2024 году размер социальной пенсии равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, то есть 2361 гривна в месяц. Однако этот размер может изменяться в зависимости от среднего дохода семьи заявителя. Если среднемесячный доход семьи превышает прожиточный минимум, пособие может быть уменьшено или вообще не назначено.

Социальная пенсия пересматривается каждые 6 месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии заявителя. Это позволяет обеспечить справедливый подход к выплатам и избежать злоупотреблений.

Особый подход действует для многодетных матерей, воспитавших пятерых и более детей. Такие женщины имеют право выйти на пенсию досрочно – в 50 лет, при наличии минимум 15 лет страхового стажа. При этом в стаж засчитывается период ухода за детьми до трехлетнего возраста, если мать получала соответствующее пособие. Если у младенцев нет возможности получать пенсию, ее может оформить многодетный отец.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовала новая волна денежной помощи от ВПП ООН, охватывающая пенсионеров, лиц без права на пенсию, взрослых и детей с инвалидностью на прифронтовых территориях. Размер выплат зависит от разницы между 3250 грн и уже получаемой социальной помощью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!