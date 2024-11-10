ООН доплачивает украинцам: кто и сколько может получить в 2024 году

В Украине стартовала новая волна денежной помощи от ВПП ООН, охватывающая пенсионеров, лиц без права на пенсию, взрослых и детей с инвалидностью на прифронтовых территориях. Размер выплат зависит от разницы между 3250 грн и уже получаемой социальной помощью.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. В список получателей новой волны программы вошли не только пенсионеры с низкими доходами, как это было раньше, но и новые категории населения:

лица без права на пенсию;

взрослые и дети с инвалидностью , в том числе инвалиды с детства;

, в том числе инвалиды с детства; жители прифронтовых территорий, где имеются активные боевые действия или существует риск их начала.

Программа охватывает людей, отвечающих одновременно нескольким критериям. А именно:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);

получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц;

не получают пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получают денежную помощь от других международных организаций при оказании помощи от КПН ООН.

Сумма выплаты зависит от размера уже существующей социальной помощи, получаемой человеком. Выплата составляет разницу между 3250 грн и суммой государственной помощи. Например:

если человек получает 2700 грн социальной помощи, дополнительная выплата от ВПП ООН составит 550 грн;

социальной помощи, дополнительная выплата от ВПП ООН составит если сумма государственной помощи равна 3 000 грн, выплата от ООН составит 250 грн.

Обращаться за выплатой в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно. Списки получателей формируются автоматически на основании государственных реестров. Выплаты производятся непосредственно на банковские счета или адресно через "Укрпочту". Два способа получения средств:

платежи на банковские счета – выплаты уже начаты;

– выплаты уже начаты; адресная доставка через "Укрпочту" – начало выплат запланировано на ближайшие недели.

В настоящее время программа рассчитана на 6 месяцев, а общая сумма средств, которую ВПП ООН направит на выплаты, составляет более 284 млн грн. Финансирование обеспечивается взносами от международных партнеров, в том числе Германия, Европейский Союз, США, Франция и частные доноры.

Министерство социальной политики сотрудничает с КПН ООН для обеспечения прозрачности и точности в определении получателей помощи. Данные берутся из имеющихся постоянно обновляемых государственных реестров, чтобы учесть изменения в социальном статусе граждан. Это означает, что право на получение помощи могут иметь лица, ранее не подпадавшие под действие программы.

В августе 2023 г. ВПП ООН и Министерство социальной политики уже расширяли программу, включив в список получателей пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях и имеющих низкую пенсию. С февраля по апрель 2024 проект охватил также лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. Благодаря этим расширениям дополнительную поддержку получают более 750 тысяч украинцев, а ежемесячное пособие — около 400 тысяч пенсионеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 декабря 2024 года украинцы смогут получить обещанную 1000 грн через отделение "Укрпочты", что позволит многим гражданам без доступа к Действию воспользоваться программой Поддержка. Средства можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, мобильную связь или поддержку армии.

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