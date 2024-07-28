Социальная помощь вместо пенсии: кто может получить и какой размер выплат

В Украине пенсионеры, не наработавшие достаточный страховой стаж (минимум 15 лет), получат социальную помощь вместо пенсии. В 2024 году размер этого пособия составляет 2 361 грн, что соответствует прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

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OBOZ.UA разобрался какой размер социальной помощи и как ее оформить. Некоторые украинцы в старости не получат права на пенсию. Это касается тех, кто достиг 65-летнего возраста, но наработал менее 15 лет страхового стажа.

В таком случае государство будет выплачивать им социальную помощь. Она состоит из разницы между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, что составляет 2 361 гривну, и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

Сумма пособия не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен. Ее перечисляют каждые 6 месяцев на основе имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Чтобы получить социальную помощь, следует обратиться в местные органы социальной защиты. При себе нужно иметь следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков; справка ПФУ об имеющемся страховом стаже;

об имеющемся страховом стаже; право на доходы и имущественное состояние, заполненное на основании справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев.

Материальная помощь для лиц старше 60 лет

Если человек достиг пенсионного возраста, указанного в законодательстве, но не получил права на пенсионную выплату из-за отсутствия необходимого страхового стажа, он может обратиться за назначением и получить расчет права на определение статуса малообеспеченной семьи. Государственная социальная помощь назначается вне зависимости от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Государственная социальная помощь назначается и выплачивается семьям, постоянно проживающим на территории Украины и имеющим среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума. Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2 361 гривну.

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи. Учитываются доходы всех членов семьи, такие как заработная плата, пенсия, доход от сдачи в аренду пая, доход от продажи имущества.

На назначение государственной социальной помощи влияют факты приобретения ценных товаров на сумму свыше 50 тысяч гривен, наличие дополнительного жилья, транспортных средств, с момента регистрации которых не прошло пять лет. Помощь малоимущей семье назначается на шесть месяцев и далее требует обновления пакета документов каждые полгода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, несмотря на старение населения, количество пенсионеров снижается уже многие годы. К примеру, еще в январе 2020-го, согласно данным ПФУ, их было 11,3 млн. За все время их количество незначительно росло всего несколько раз: в апреле 2023-го и в июне 2024-го.

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