Сотрудница "Ощада" украла у клиента депозит: суд заставил банк заплатить моральную компенсацию

Белогорский районный суд Хмельницкой области обязал Ощадбанк заплатить клиенту компенсацию материального ущерба в размере 100 тыс. грн и 10,8 тыс. долларов. Кроме того, банк должен заплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. грн. Сотрудница Ощадбанка, пользуясь служебным положением, обманула клиента и украла его депозит.

Видео дня

Об этом говорится в материалах дела 669/923/25. Решение приняли 27 января 2026-го. При этом сотрудница Ощадбанка украла средства своего клиента еще в 2021-м. Сначала решение приняли по уголовному делу. Сотрудницу осудили по ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ее осудили на восемь лет лишения свободы.

Однако то, что суд признал сотрудницу банка виновной, не позволяет вернуть украденные средства. Для этого необходимо получить решение уже гражданского суда. При этом клиент решил судиться именно с банком.

Представитель банка с иском не согласился и заявил, что деньги не размещали на банковском депозите. Их передали сотруднице банка как физическому лицу. Так, как говорится в материалах дела, сотрудница банка заведовала сектором розничного бизнеса (Белогорье) Филиала Хмельницкого областного управленияАО "Ощадбанк". Она приняла у клиента вклад в размере 100 тыс. грн и выдала фальшивый договор с "Ощадом" № 19724637723 на вклад "Мой депозит".

Также в своем кабинете, используя компьютер "Ощада", она завладела валютным депозитом (настоящим) этого же клиента. "Используя служебный компьютер, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, повторно, как должностное лицо АО "Ощадбанк", злоупотребляя своим служебным положением, вводя в заблуждение и с целью сокрытия своей преступной деятельности, и придания вида законности проведенных действий, составила и выдала заведомо ложный официальный документ – договор № 19724637723 на вклад "Мой депозит", – говорится в материалах дела.

Суд обязал Ощадбанк компенсировать 20 тыс. грн морального вреда, а также 100 тыс. грн и 10 тыс. долларов материального ущерба.

Как ранее писал OBOZ.UA, народные депутаты приняли бюджет страны на 2026-й, в котором втрое увеличили себе компенсацию расходов на депутатскую деятельность – с одной до трех зарплат в месяц. Если сейчас парламентарий получает 60-70 тыс. грн на "деятельность", то со следующего года эта цифра достигнет около 200 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!