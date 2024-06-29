Сотни тысяч гривен в месяц и самый маленький пенсионный возраст: назван настоящий размер пенсий судей

Судьи в отставке в зависимости от стажа и суда, где работали, могут ежемесячно получать пенсии в размере более 200 тыс. грн. При этом, некоторые судьи могут выходить на пенсию уже с 40 лет.

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Как говорится в публикации OBOZ.UA, служители Фемиды – самые богатые пенсионеры страны. Сейчас в среднем размер их выплат уже преодолел отметку в 100 тыс. грн. Рядовой украинец более 10 прожиточных минимумов получать не может. На сегодня это 23 610 грн. То есть, какую бы зарплату вы ни получали, закон запрещает вам получать пенсию, превышающую установленный лимит. Но только если вы не судья.

Конституционный Суд по просьбе Верховного суда признал антиконституционным ограничение размера денежного довольствия судей. "Материальное обеспечение судей после ухода их в отставку как составляющая их правового статуса является не личной привилегией, а средством конституционного обеспечения независимости судей, осуществляющих правосудие", – объясняют в решении КСУ.

Судьи Верховного суда: пенсии более 200 тыс. грн в месяц

В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. Новость об ее увольнении размещена на сайте Верховного суда в феврале 2023-го. При этом в своей декларации за 2023 год она указала:

2 млн 675 тыс. 423 грн зарплаты – в среднем 222 тыс. 951 грн в месяц

2 млн. 599 тыс. 606 грн . пенсии – в среднем это 216 тыс. 633 грн. в месяц

А бывший глава Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн. Это примерно 244 тыс. 752 грн в месяц. Отметим, высокие пенсии бывших судей Высшего суда связаны с тем, что ей продолжающие работать коллеги получают зарплаты выше, чем в судах низшей инстанции.

Хозяйственные суды: 100 тыс. грн

Значительно меньше зарабатывают судьи специализированных судей. К примеру, председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник ушел в отставку с 15 марта 2023-го. За 9,5 месяца он получил пенсию в размере 100 356 грн.

Самые молодые пенсионеры

Судья в отставке и бывший председатель Высшего Совета правосудия Андрей Овсиенко на пенсию вышел в 41 год. Сейчас ему 46 и ежемесячно получает пенсию в размере 81 тыс. грн. Это гораздо меньше, чем средняя пенсия судьи. Однако к своему 40-летию судья не успел заработать достаточно судейского стажа для того, чтобы получать действительно высокую пенсию.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также надбавка может быть на должность (например, больше зарабатывают головы). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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