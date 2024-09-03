Мобилизированным в Украине платят до 50 тыс. грн от местных властей: какие суммы в разных городах
Многие города Украины предоставляют мобилизованным дополнительную единовременную финансовую помощь, которая варьируется от 10 до 50 тысяч гривен в зависимости от региона. Выплаты производятся автоматически или по обращению к местным властям, а размеры поддержки определяются местными бюджетами.
Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Эта финансовая помощь не отменяет государственных выплат и предоставляется вместе с ними.
Одноразовая финансовая помощь от местных властей
Многие украинские города, кроме государственных выплат, оказывают мобилизованным дополнительную единовременную денежную помощь. Сумма этого пособия существенно отличается в зависимости от населенного пункта:
- Киев – 30 тысяч гривен;
- Одесса – 20 тысяч гривен;
- Богодуховское общество Харьковской области – 50 тысяч гривен;
- Чернигов – 15 тысяч гривен;
- Ивано-Франковск – 50 тысяч гривен для передовой и 20 тысяч гривен для других военных;
- Тернополь – 10 тысяч гривен для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях.
Дополнительные выплаты за выполнение специальных задач
Кроме основной финансовой поддержки военнослужащие Вооруженных Сил Украины имеют право на дополнительные выплаты за выполнение специальных задач, определенные Постановлением Кабинета Министров № 168. Размеры таких выплат зависят от характера выполняемых задач:
- 30 тысяч гривен – за участие в боевых действиях;
- 50 тысяч гривен – за выполнение боевых задач в штабах и командованиях;
- 70 тысяч гривен (однократно за 30 дней) – за выполнение боевых задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ;
- 100 тысяч гривен – для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение после ранений или попали в плен.
Помимо основной финансовой поддержки и дополнительных выплат военнослужащие могут получать премии. Их размер зависит от:
- воинского звания;
- занимаемой должности;
- продолжительности и интенсивности исполнения служебных обязанностей;
- специфики и степени секретности задач.
Финансовая поддержка в разных городах Украины
- Киев
В столице решено выплачивать по 30 тысяч гривен гражданам, мобилизованным после 1 декабря 2023 года. Помощь начисляется автоматически в безналичной форме на зарплатный счет, без необходимости обращаться к местным властям. Эта выплата касается как мобилизованных, так и контрактников.
- Луцк
Местные власти оказывают одноразовую материальную помощь военнослужащим. Однако только тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы в 2024 году, в размере 15 тысяч гривен.
- Ивано-Франковск
Мобилизированные и контрактники получают пособие на снаряжение. 50 тысяч гривен для воюющих на передовой и 20 тысяч гривен для бойцов, которые находятся несколько дальше линии фронта.
- Львов
Львовские местные власти оказывают единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен военным, которые подписали контракты с Десантно-штурмовыми войсками и Военно-морскими силами. Кроме того, во Львове действует "Комплексная программа социальной поддержки", по которой мобилизованные получают по 25 тысяч гривен единовременной помощи.
- Одесса
Мобилизированные и контрактники могут получить материальную помощь из городского бюджета в размере 20 тысяч гривен. Выплаты производятся автоматически для тех, кого с 1 января 2024 года призвали на военную службу или впервые взяли контрактную службу и зарегистрировались на территории Одессы.
- Полтава
Все мобилизованные в ряды ВСУ получают по 10 тысяч гривен. Дополнительно некоторые общины Полтавской области, такие как Сергеевская и Сенчанская, предоставляют по 50 тысяч гривен мобилизованным землякам.
- Тернополь
Мобилизированные и контрактники могут получить одноразовую выплату в 10 тысяч гривен на снаряжение и технические средства. Однако, только если принимают непосредственное участие в боевых действиях.
- Чернигов
Мобилизированные, зарегистрированные в Чернигове, получат по 15 тысяч гривен. Для военнообязанных из числа ВПЛ, находившихся в пределах Чернигова не менее года, также предусмотрена выплата в размере 20 тысяч гривен.
- Винница
В настоящее время в Виннице помощь не выплачивают, однако общественные деятели предлагают внедрить единовременные выплаты: 50 тысяч гривен для добровольно подписавших контракт с ВСУ и 30 тысяч гривен для мобилизованных жителей. Электронная петиция уже направлена в городской совет, и если ее поддержат как минимум 350 человек, мэрия рассмотрит вопрос.
- Ривне
В Ривне подана петиция на выплату мобилизованным в размере 30 тысяч гривен. Власти ответили, что вопрос требует уточнения количества получателей выплат и определения дальнейшего алгоритма действий.
- Богодуховское общество Харьковской области;
Здесь мобилизованные получают по 50 тысяч гривен, включая внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в общине. Кроме того, для семей или родителей пропавших без вести солдат предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч гривен.
Финансовая поддержка мобилизованных осуществляется органами местного самоуправления по своему усмотрению, без государственного регулирования. Поэтому критерии размеров выплат и их регулярности зависят от решений местных советов. Среди областных центров лидером по размеру выплат Львов, где единовременная помощь достигает 50 тысяч гривен для определенных категорий военных.
Как получить муниципальные выплаты
В городах, таких как Киев и Одесса, выплаты производятся автоматически после мобилизации или подписания контракта. Если же выплата не поступила, необходимо обратиться в военный комиссариат или органы социальной защиты населения с соответствующими документами:
- копия паспорта и идентификационного кода;
- документ, подтверждающий факт мобилизации;
- банковские реквизиты;
- личное заявление.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задания в составе определенных военных подразделений, имеют право на дополнительную выплату в размере 50 000 гривен. Эта выплата начисляется за дни фактического выполнения заданий и производится пропорционально времени участия в боевых действиях.
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