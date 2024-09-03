Мобилизированным в Украине платят до 50 тыс. грн от местных властей: какие суммы в разных городах

Многие города Украины предоставляют мобилизованным дополнительную единовременную финансовую помощь, которая варьируется от 10 до 50 тысяч гривен в зависимости от региона. Выплаты производятся автоматически или по обращению к местным властям, а размеры поддержки определяются местными бюджетами.

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Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Эта финансовая помощь не отменяет государственных выплат и предоставляется вместе с ними.

Одноразовая финансовая помощь от местных властей

Многие украинские города, кроме государственных выплат, оказывают мобилизованным дополнительную единовременную денежную помощь. Сумма этого пособия существенно отличается в зависимости от населенного пункта:

Киев – 30 тысяч гривен;

– 30 тысяч гривен; Одесса – 20 тысяч гривен;

– 20 тысяч гривен; Богодуховское общество Харьковской области – 50 тысяч гривен;

– 50 тысяч гривен; Чернигов – 15 тысяч гривен;

– 15 тысяч гривен; Ивано-Франковск – 50 тысяч гривен для передовой и 20 тысяч гривен для других военных;

– 50 тысяч гривен для передовой и 20 тысяч гривен для других военных; Тернополь – 10 тысяч гривен для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

Дополнительные выплаты за выполнение специальных задач

Кроме основной финансовой поддержки военнослужащие Вооруженных Сил Украины имеют право на дополнительные выплаты за выполнение специальных задач, определенные Постановлением Кабинета Министров № 168. Размеры таких выплат зависят от характера выполняемых задач:

30 тысяч гривен – за участие в боевых действиях;

– за участие в боевых действиях; 50 тысяч гривен – за выполнение боевых задач в штабах и командованиях;

– за выполнение боевых задач в штабах и командованиях; 70 тысяч гривен (однократно за 30 дней) – за выполнение боевых задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ;

– за выполнение боевых задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ; 100 тысяч гривен – для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение после ранений или попали в плен.

Помимо основной финансовой поддержки и дополнительных выплат военнослужащие могут получать премии. Их размер зависит от:

воинского звания;

занимаемой должности;

продолжительности и интенсивности исполнения служебных обязанностей;

специфики и степени секретности задач.

Финансовая поддержка в разных городах Украины

Киев

В столице решено выплачивать по 30 тысяч гривен гражданам, мобилизованным после 1 декабря 2023 года. Помощь начисляется автоматически в безналичной форме на зарплатный счет, без необходимости обращаться к местным властям. Эта выплата касается как мобилизованных, так и контрактников.

Луцк

Местные власти оказывают одноразовую материальную помощь военнослужащим. Однако только тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы в 2024 году, в размере 15 тысяч гривен.

Ивано-Франковск

Мобилизированные и контрактники получают пособие на снаряжение. 50 тысяч гривен для воюющих на передовой и 20 тысяч гривен для бойцов, которые находятся несколько дальше линии фронта.

Львов

Львовские местные власти оказывают единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен военным, которые подписали контракты с Десантно-штурмовыми войсками и Военно-морскими силами. Кроме того, во Львове действует "Комплексная программа социальной поддержки", по которой мобилизованные получают по 25 тысяч гривен единовременной помощи.

Одесса

Мобилизированные и контрактники могут получить материальную помощь из городского бюджета в размере 20 тысяч гривен. Выплаты производятся автоматически для тех, кого с 1 января 2024 года призвали на военную службу или впервые взяли контрактную службу и зарегистрировались на территории Одессы.

Полтава

Все мобилизованные в ряды ВСУ получают по 10 тысяч гривен. Дополнительно некоторые общины Полтавской области, такие как Сергеевская и Сенчанская, предоставляют по 50 тысяч гривен мобилизованным землякам.

Тернополь

Мобилизированные и контрактники могут получить одноразовую выплату в 10 тысяч гривен на снаряжение и технические средства. Однако, только если принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Чернигов

Мобилизированные, зарегистрированные в Чернигове, получат по 15 тысяч гривен. Для военнообязанных из числа ВПЛ, находившихся в пределах Чернигова не менее года, также предусмотрена выплата в размере 20 тысяч гривен.

Винница

В настоящее время в Виннице помощь не выплачивают, однако общественные деятели предлагают внедрить единовременные выплаты: 50 тысяч гривен для добровольно подписавших контракт с ВСУ и 30 тысяч гривен для мобилизованных жителей. Электронная петиция уже направлена в городской совет, и если ее поддержат как минимум 350 человек, мэрия рассмотрит вопрос.

Ривне

В Ривне подана петиция на выплату мобилизованным в размере 30 тысяч гривен. Власти ответили, что вопрос требует уточнения количества получателей выплат и определения дальнейшего алгоритма действий.

Богодуховское общество Харьковской области;

Здесь мобилизованные получают по 50 тысяч гривен, включая внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в общине. Кроме того, для семей или родителей пропавших без вести солдат предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч гривен.

Финансовая поддержка мобилизованных осуществляется органами местного самоуправления по своему усмотрению, без государственного регулирования. Поэтому критерии размеров выплат и их регулярности зависят от решений местных советов. Среди областных центров лидером по размеру выплат Львов, где единовременная помощь достигает 50 тысяч гривен для определенных категорий военных.

Как получить муниципальные выплаты

В городах, таких как Киев и Одесса, выплаты производятся автоматически после мобилизации или подписания контракта. Если же выплата не поступила, необходимо обратиться в военный комиссариат или органы социальной защиты населения с соответствующими документами:

копия паспорта и идентификационного кода;

документ, подтверждающий факт мобилизации;

банковские реквизиты;

личное заявление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задания в составе определенных военных подразделений, имеют право на дополнительную выплату в размере 50 000 гривен. Эта выплата начисляется за дни фактического выполнения заданий и производится пропорционально времени участия в боевых действиях.

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