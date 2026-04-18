Скрыли реальные доходы: в одной из стран ЕС украинских беженцев заставили вернуть помощь и депортировали

Полиция Моравско-Силезского края Чехии заявила, что украинская пара беженцев занималась мошенничеством ради получения выплат. Супруги в течение двух лет незаконно получали помощь.

Об этом говорится в сообщении правоохранителей. Так, сотрудники отдела полиции по делам иностранцев Брунтальского района завершили расследованиедела в отношении 44-летнего мужчины и его 48-летней жены. Пара, имея статус временной защиты, системно обманывала Чешское государство, подавая ложные данные для получения финансовой помощи.

Как установило следствие, украинец с апреля 2023 года регулярно подавал запросы на выплаты, скрывая свое реальное имущественное положение. Более того, в течение нескольких месяцев мужчина успешно выдавал себя за человека с инвалидностью, чтобы увеличить размер помощи. В целом он успел присвоить почти 160 000 крон (примерно 296 000 грн).

Его жена в течение 14 месяцев подавала электронные заявки на помощь для себя и дочери, утверждая, что они живут в Чехии и не имеют средств к существованию. На самом деле женщина находилась в Украине, а в Чешскую Республику наведывалась лишь изредка – исключительно для того, чтобы снять наличные. Таким образом она незаконно получила еще 145 000 крон (268 250 грн).

Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету Чехии, превысила 305 000 крон (более 564 000 грн). полиции удалось изъять у фигурантов более 85 000 крон и 3 000 долларов наличными. Интересно, что эти средства пара откладывала на покупку автомобиля.

Украинцев депортировали из Чехии. Мужчину осудили на год условно, и запретили четыре года приезжать в страну и обязали возместить убытки. Женщина получила шесть месяцев условного срока и депортация на три года с требованием вернуть все присвоенные средства.

