Швейцарские банки начали массово закрывать счета россиянам: что известно

Банки Швейцарии стали закрывать счета клиентам, имеющим гражданство страны-террористки России. Финучреждения закрывают их, даже если они одновременно имеют паспорт другого государства.

Об этом рассказал "Ведомостям" управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов. По его словам, с проблемой столкнулось несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством.

Все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят. Сейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Россией, говорит партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова.

В ее практике в этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию. При этом российского паспорта у него не было. Также один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, сохранившим российский паспорт, говорит руководитель банковской практики юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок.

По его словам, банки потребовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы. Еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, имеющему гражданство России и ВНП в Швейцарии, сообщил собеседник в этой компании.

Решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-мнением, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Он отметил, что наличие у клиента российского паспорта заставляет банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия выступили за введение запрета на ввоз зерна из России и Беларуси на территорию содружества. С таким призывом министры указанных стран обратились в Европейскую комиссию, которая ранее предложила ввести пошлину вместо полного эмбарго на российское зерно.

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