Штрафы могут достигать сотен тысяч гривен: за какие нарушения могут наказать ФЛП

Система штрафов для физических лиц-предпринимателей(ФЛП) в 2026 году остается строгой. Штрафы могут колебаться от 166,4 гривен за несвоевременную уплату налога или военного сбора до 864 тысяч гривен за неоформление работников.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он разделил нарушения по строгости наказания.

Самые частые нарушения

Чаще всего ФОПы могут получить штраф за несвоевременную уплату налога или военного сбора. Штраф начисляется даже за недоплату в 1 гривну:

для ФЛП 1 и 2 группы штраф составляет 50% от ставки налога за месяц, когда есть долг:

по Единому налогу 1 группы 166,4 грн;

по Единому налогу 2 группы 864,7 грн;

по военному сбору 432,35 грн;

пеня на сумму долга 15% годовых (размер учетной ставки НБУ). для ФЛП 3 группы:

до 30 дней просрочки 5% от суммы долга; свыше 30 дней 10%; пеня начисляется после 90 дней задолженности.



Самые суровые штрафы

Наиболее жесткие штрафы будут наложены за неуплату единого социального взноса (ЕСВ). Размер санкции будет составлять 20% от суммы долга + пеня 0,1% за каждый день просрочки.

Стоит заметить, что срок исковой давности по ЕСВ составляет 75 лет. Это означает, что ответственность за сегодняшнюю ошибку может настигнуть вас даже через несколько десятилетий.

Также жесткие последствия будет иметь неоформление работника:

10 минимальных зарплат за каждого 86 470 грн;

86 470 грн; 100 минимальных зарплат при повторном нарушении более 864 тысяч грн.

Смокович отметил, что в период военного положения при первом нарушении этот штраф не применяют, а дают предписание для исправления нарушения. Если оперативно оформить работников — штрафа не будет.

Штраф за непредставление или несвоевременное представление деклараций

За не подачу декларации плательщика единого налога штрафы составляют:

340 грн за первый раз;

1020 грн за повторное нарушение в течение года.

За непредставление налоговых расчетов о выплатах в пользу физических лиц:

1020 грн;

за повторное нарушение в течение года 2040 грн.

За неподачу декларации об имущественном состоянии и доходах:

340 грн;

за повторное нарушение в течение года 1020 грн.

Штрафы за неподачу отчетов, невыдачу чеков и ошибки в документах

За отсутствие первичных документов у ФЛП-упрощенца во время документальной проверки:

1020 грн;

2040 грн за повторное нарушение.

За отсутствие товарного учёта и первички на товар для продавцов рисковых групп товаров (технически сложные, ювелирные, лекарственные, подакцизные):

100% от стоимости товара, но не менее 170 грн.

За не выдачу фискальных чеков:

100% от суммы проданных товаров без выдачи чеков за первое нарушение;

150% от суммы проданных товаров без выдачи чеков за все последующие нарушения.

Другие штрафы и санкции

Доход без КВЭД:

дополнительные 15% налога и риск аннулирования статуса плательщика единого налога.

Превышение годового лимита дохода:

15% налога с суммы превышения и принудительный переход на другую систему налогообложения.

Занижение дохода:

штраф 25% от суммы, которую вы "спрятали" от налоговой.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинское правительство утвердило три отдельных налоговых законопроекта и в ближайшее время внесет их в парламент. Среди них: о цифровых платформах, 5% военного сбора для ФОПов и налогообложении посылок до €150.

