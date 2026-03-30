Кабмин утвердил законопроекты о новых налогах: украинцев ждут кардинальные изменения

Украинское правительство утвердило три отдельных налоговых законопроекта – о цифровых платформах, 5% военного сбора для физических лиц предпринимателей (ФЛП) и налогообложении посылок до €150 и в ближайшее время внесет их в парламент. Вопрос НДС (налога на добавленную стоимость) для ФЛП пока дорабатывают, а окончательное решение по всем изменениям теперь зависит от голосования в Верховной Раде.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Каждый из трех законопроектов касается отдельного сегмента экономики и предусматривает конкретные изменения.

налогообложение цифровых платформ;

Первый законопроект вводит новые правила для цифровых сервисов, через которые украинцы зарабатывают – такси, доставка, онлайн-торговля и другие платформы. В случае принятия закона такие компании, как Uklon, Bolt, Uber, Glovo и OLX, будут выступать налоговыми агентами.

Платформы автоматически будут удерживать налоги с доходов своих партнеров (таксистов, курьеров, продавцов). Общая ставка составит 10% (5% налога на доходы физлиц + 5% военного сбора). Отмечается, что эти средства сразу будут перечисляться в бюджет.

При этом предусмотрен льготный порог, если доход человека через платформу за год не превышает эквивалент 2000 евро, налог платить не нужно. Однако, указано, что установлен лимит – 30 продаж в течение отчетного периода (календарный год).

5% военный сбор для ФЛП;

Второй законопроект касается предпринимателей и предусматривает закрепление военного сбора на уровне 5%. Речь идет не только о периоде военного положения. Правительство предлагает сохранить этот сбор и после его завершения в течение трех лет.

Платеж станет постоянным элементом налоговой нагрузки для ФЛП. Отмечается, что средства и в дальнейшем будут направляться на финансирование оборонных нужд.

налогообложение международных посылок.

Третий законопроект меняет правила для международных отправлений и онлайн-покупок из-за рубежа. Отныне будет происходить налогообложение посылок стоимостью до 150 евро. Отменяется действующая льгота, которая позволяла не платить налоги за такие отправления.

Однако, есть исключения, за некоторые товары придется платить, даже если стоимость груза составляет менее 45 евро. Среди них:

подакцизные товары;

духи в объеме более 50 грамм, или туалетную воду в объеме более 0,25 литра;

кофе в объеме более 500 грамм или кофейные экстракты или эссенции в объеме более 200 грамм;

чай в объеме более 100 грамм или чайные экстракты и эссенции в объеме более 40 грамм.

В случае принятия это будет означать, что практически все покупки из иностранных интернет-магазинов будут подпадать под налогообложение, что может повлиять на их конечную стоимость. Вопрос введения НДС для предпринимателей пока не включили в эти законопроекты.

"Законопроект о НДС для части ФЛП сейчас находится на стадии согласования и доработки и будет вынесен на одобрение уже в ближайшее время", – отметил министр финансов Сергей Марченко. После сегодняшнего утверждения все три законопроекта внесут в Верховную Раду Украины отдельно. Каждый из них будет проходить полную процедуру рассмотрения – от включения в повестку дня до нескольких голосований.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026-м украинцы должны заплатить налоги на квартиры и дома за 2025-й. При этом размер налога по сравнению с предыдущим годом вырос с 106,5 до 120 грн. Платежки должны поступить до 1 июля.

