Будут штрафовать на тысячи гривен: за парковку в каком месте украинцам придется заплатить значительные суммы

Украинцам грозит штраф от 340 до 1700 грн за неправильную парковку, в том числе на тротуарах, пешеходных переходах и местах для лиц с инвалидностью. В случае серьезных нарушений или неуплаты штрафа автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку.

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OBOZ.UA выяснил, какие суммы придется уплатить водителям. Остановка и стоянка регулируются правилами дорожного движения (ПДД). Согласно им, остановкой считается прекращение движения транспортного средства не более чем на 5 минут, в течение которых разрешается посадка или высадка пассажиров или погрузка/выгрузка вещей.

Если автомобиль стоит дольше этого времени без движения – это стоянка. Водителям запрещено парковаться:

в местах, обозначенных соответствующими знаками, запрещающими остановку или стоянку;

на тротуарах (исключение – если остается не менее двух метров для движения пешеходов);

в зонах опасных поворотов и на подъемах;

на трамвайных путях, мостах, под мостами и в туннелях;

на остановках общественного транспорта ближе 30 метров;

менее чем в 10 метрах от выезда с прилегающей территории или пешеходного перехода;

ближе чем за 50 метров до железнодорожного переезда.

Также существует ряд дополнительных ограничений по парковке на газонах, велосипедных дорожках и в местах, которые могут мешать дорожному движению. Величина штрафа за неправильную парковку зависит от степени нарушения и места его совершения:

340 грн – за нарушение общих правил остановки и стоянки;

– за нарушение общих правил остановки и стоянки; 680 грн – если остановка или стоянка создает препятствие дорожному движению или угрожает безопасности других участников движения;

– если остановка или стоянка создает препятствие дорожному движению или угрожает безопасности других участников движения; 1020-1700 грн – за парковку на местах для лиц с инвалидностью без соответствующих документов;

– за парковку на местах для лиц с инвалидностью без соответствующих документов; 340-510 грн – за парковку на местах для электромобилей автомобилем из ДВС.

Если автомобиль остается на платной парковке более 10 минут без оплаты, штраф составляет 20-кратную стоимость парковочного часа. К примеру, если час стоит 10 гривен, штраф составит 200 грн. Проверить наличие штрафов можно через электронный сервис для водителей или в личном кабинете водителя.

Оплата производится через онлайн-банкинг, паркоматы, мобильные приложения (например, "Киев Цифровой") или в кассах банковских учреждений. Штраф нужно оплатить в течение 30 дней, иначе его размер удваивается. Если оплатить штраф за парковку или нарушение, зафиксированное камерами фото- и видеофиксации, в течение 10 дней действует скидка 50%.

Что будет, если не оплатить штраф

Неуплата штрафа может иметь серьезные последствия. Если водитель не уплатил его своевременно, дело передается в исполнительную службу, что может привести к:

удвоение штрафа;

арест имущества или блокирование счетов;

отчисление части зарплаты в счет штрафа;

запрета выезда за границу;

эвакуации автомобиля на штрафплощадку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 февраля 2025 года в Украине запрещено движение транспорта на территориях природно-заповедного фонда, а нарушители будут обязаны платить штрафы и компенсации за причиненный ущерб. Штрафы могут составлять от 4 000 до 8 000 гривен за незаконный проезд.

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