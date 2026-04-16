Семья украинского нардепа имеет бизнес в Крыму: строит транспортные развязки для Путина

Семья народного депутата от ныне запрещенной ОПЗЖ Виталия Борта владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Более того, связанная с нардепом структура сотрудничает с оккупационными властями – в частности, занимаясь строительством транспортных развязок.

Об этом сообщают "Схемы". Отмечается: совокупная стоимость такого строительства составила 3 млрд рублей – или около 1,5 млрд грн.

"Эти транспортные развязки должны соединить масштабные инфраструктурные проекты в Крыму – трассу "Таврида" и новый терминал аэропорта Симферополя, в которые власти РФ вложили сотни миллиардов рублей и публично продвигали российскую пропаганду. Развязки начали возводить после оккупации Крыма в 2017 году, но строительство продолжалось и в начале 2026 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ход строительства этих инфраструктурных объектов на полуострове лично приезжал инспектировать российский диктатор Владимир Путин в 2018-2020 годах. Что было широко освещено пропагандистскими каналами РФ.

"Оба строительства – в рамках так называемой федеральной целевой программы РФ по развитию Крыма. Закончить работы должны были до конца 2018-го, но сроки постоянно продлевали", – рассказали авторы материала.

Как крымская фирма, которая строит для Путина, связана с украинским нардепом

Сама же фирма, занимающяяся строительством объектов для РФ, по данным расследователей, называется "Дорожно-транспортная строительная компания" (ДТСК). И российские медиа связывали ее с Виталием Нахлупиным – должностным лицом из Крыма, который:

Перешел на сторону оккупантов и стал т.н. "вицепремьером Крыма".

До этого был помощником Борта на общественных началах в течение двух созывов Верховной Рады – с 2007 по 2012, а также с 2012 по 2014 годы.

Кроме того, отмечается, мать нардепа Валентина в 2015 году – уже после оккупации полуострова – трудоустроилась в ДТСК. При этом:

В 2019 году она получила российский паспорт .

. По крайней мере, с этого времени и до увольнения в январе 2024-го занимала в компании должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

"В тот период Валентина Борт обзавелась имением в пригороде Киева. В 2018 году она приобрела дом площадью более тысячи квадратов в коттеджном городке "Хутор Ясный" в Ходосовке. Тогда, согласно рыночным ценам, этот дом мог обойтись ей в миллион долларов", – рассказали авторы материала.

С крымской фирмой нардеп связан и через другого родственника – мужа сестры жены, гражданина РФ Сергея Поладяна. В 2023 году он стал руководителем ДТСК.

"А меньше чем за год до полномасштабного вторжения у крымской фирмы появился новый владелец – старый знакомый Борта Олег Ситько. Он был в руководстве центра "Партии регионов" в Макеевке – в городе, где Ситько и Борт имели прописку по одним адресам", – подчеркнули расследователи.

Что известно о нардепе Борте

Виталий Борт был избран нардепом от ОПЗЖ. Ныне он – член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".

Был депутатом четырех созывов парламента. Голосовал за т.н. "диктаторские законы" 16 января 2014 года. В апреле того же года был на заседании Макеевского горсовета, где местные депутаты проголосовали за т.н. "референдум о судьбе Донбасса" – и публично поддержал это.

В 2024 году вошел во временную следственную комиссию ВР по использованию средств на строительство фортификаций и закупку дронов. Но из-за публичной огласки его исключили из ее состава.

Как сообщал OBOZ.UA ранее же топ-чиновника "Укрзалізниці" уличили во взяточничестве. Заместитель директора департамента экологической безопасности перевозчика получил $100 тыс. за демонтаж и списание железнодорожного пути на месте добычи полезных ископаемых. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога 4,3 млн грн.

