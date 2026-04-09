Топ-чиновника "Укрзалізниці" поймали на взятке в $100 тыс.: реакция компании
Топ-чиновника "Укрзалізниці" разоблачили на взяточничестве. Заместитель директора департамента экологической безопасности перевозчика получил $100 тыс. за демонтаж и списание железнодорожного пути на месте добычи полезных ископаемых.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Отмечается, что чиновника задержали во время передачи неправомерной выгоды.
Что выяснило следствие
- Чиновник требовал деньги от представителя предприятия по добыче гранитной продукции в Хмельницкой области за содействие в демонтаже и списании железнодорожного пути, который препятствовал расширению производства.
- Железнодорожник предлагал реализовать сложную административную процедуру – от инициирования "сезонного объезда" до признания пути нерентабельным, его демонтажа, списания и исключения из реестров.
- Отдельно речь шла о возможной передаче земельного участка под инфраструктурой в пользование громаде для нужд карьера.
- Весь процесс, включая согласование с руководством "Укрзалізниці", Министерством инфраструктуры и профильными подразделениями, должен был занять 3-6 месяцев.
- Фигурант требовал передать средства заранее и был задержан при получении $100 тыс. – наличные и написанную им расписку были изъяты в качестве вещественных доказательств.
По месту жительства, работы и в автомобиле подозреваемого провели обыски, а ему самому сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере), за что предусматривается наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие подало в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Реакция "Укрзалізниці"
В "Укрзалізнице" назвали это "позорным фактом" и заверили, что максимально способствуют расследованию. А именно:
- оперативно передали все запрашиваемые материалы;
- Служба корпоративной безопасности находится на постоянной связи со следователями и готова помочь выяснить все обстоятельства;
- содействовать в выявлении других скомпрометированных сотрудников компании, если таковые будут;
- инициировала собственную служебную проверку.
Отмечается, что работник уже был отстранен от исполнения должностных обязанностей – и такая же судьба ждет других причастных, которые будут обнаружены следователями. Соответствующие материалы обещают передать правоохранителями.
"Еще раз призываем всех клиентов компании, поставщиков, партнеров и граждан: в случае, если кто-то прикрывается работой в "Укрзалізнице", предлагает услуги "содействия" или "ускорения" – ни в коем случае не соглашайтесь на такие предложения", – обратились железнодорожники.
В компании отметили отсутствие необходимости кого-то дополнительно "мотивировать" для принятия необходимых решений. А такими мотивами часто этим прикрываются злоумышленники, которые даже не имеют никаких соответствующих полномочий.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские следователи направили в суд дело в отношении главы профсоюза "Укрзалізниці" и шестерых сообщников, которые организовали схему по безбилетному провозу пассажиров международными рейсами. В результате железной дороге был нанесен ущерб на 8,7 млн грн.
