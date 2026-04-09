Топ-чиновника "Укрзалізниці" поймали на взятке в $100 тыс.: реакция компании

Топ-чиновника "Укрзалізниці" разоблачили на взяточничестве. Заместитель директора департамента экологической безопасности перевозчика получил $100 тыс. за демонтаж и списание железнодорожного пути на месте добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Отмечается, что чиновника задержали во время передачи неправомерной выгоды.

Что выяснило следствие

Чиновник требовал деньги от представителя предприятия по добыче гранитной продукции в Хмельницкой области за содействие в демонтаже и списании железнодорожного пути, который препятствовал расширению производства.

Железнодорожник предлагал реализовать сложную административную процедуру – от инициирования "сезонного объезда" до признания пути нерентабельным, его демонтажа, списания и исключения из реестров.

Отдельно речь шла о возможной передаче земельного участка под инфраструктурой в пользование громаде для нужд карьера.

Весь процесс, включая согласование с руководством "Укрзалізниці", Министерством инфраструктуры и профильными подразделениями, должен был занять 3-6 месяцев.

Фигурант требовал передать средства заранее и был задержан при получении $100 тыс. – наличные и написанную им расписку были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По месту жительства, работы и в автомобиле подозреваемого провели обыски, а ему самому сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере), за что предусматривается наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие подало в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Реакция "Укрзалізниці"

В "Укрзалізнице" назвали это "позорным фактом" и заверили, что максимально способствуют расследованию. А именно:

оперативно передали все запрашиваемые материалы ;

; Служба корпоративной безопасности находится на постоянной связи со следователями и готова помочь выяснить все обстоятельства;

содействовать в выявлении других скомпрометированных сотрудников компании , если таковые будут;

, если таковые будут; инициировала собственную служебную проверку.

Отмечается, что работник уже был отстранен от исполнения должностных обязанностей – и такая же судьба ждет других причастных, которые будут обнаружены следователями. Соответствующие материалы обещают передать правоохранителями.

"Еще раз призываем всех клиентов компании, поставщиков, партнеров и граждан: в случае, если кто-то прикрывается работой в "Укрзалізнице", предлагает услуги "содействия" или "ускорения" – ни в коем случае не соглашайтесь на такие предложения", – обратились железнодорожники.

В компании отметили отсутствие необходимости кого-то дополнительно "мотивировать" для принятия необходимых решений. А такими мотивами часто этим прикрываются злоумышленники, которые даже не имеют никаких соответствующих полномочий.

