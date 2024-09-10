Семья нардепа, которого выгнали из "Слуги народа", за период его депутатства накупила авто и недвижимости на крупную сумму – Bihus.Info

Семья народного депутата Романа Иванисова (ранее исключенного из "Слуги народа" – после появиления информации о том, что его судили за групповое изнасилование) за годы его работы в Верховной Раде приобрела автомобилей и жилья почти на 2 млн долларов. При этом общая сумма их наличных сбережений была почти вдвое меньше. Вместе с тем, мать нардепа в конце 2022 подарила Иванисову более 12 млн грн, которые тот инвестировал в квартиры в Киеве, а уже летом 2023 зарегистрировалась по российскому законодательству как предприниматель во временно оккупированном Бердянске.

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Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info. Отмечается: семья Иванисова начала активно скупать недвижимость и люксовые автомобили почти сразу после того, как сам Иванисов попал в Верховную Раду. Так:

До 2022 года жена нардепа приобрела три новых автомобиля, вложилась в 2 квартиры, 3 паркоместа и 3 веломеста в дорогом киевском ЖК.

"В феврале и апреле 2020-го она приобрела сразу два новых премиальных Mercedes – GLE350 и GLS400, потратив по тогдашнему курсу около 200 тыс. грн. В тот же период женщина инвестировала сразу две квартиры, три паркоместа и три веломеста в ЖК Manhattan city вблизи центрального киевского вокзала. Недвижимость тогда должна обойтись Марине Иванисовой еще в примерно 320 тыс. долларов. В следующем, 2021-м, Марина Иванисова приобрела также новый Volkswagen Multivan за 90 тыс. долларов", – говорится в материале.

Осенью 2022-го сам нардеп инвестировал в еще 2 квартиры.

"В своей декларации нардеп указал, что более 12 млн, которые были использованы для этого, являются подарком от матери – Ирины Иванисовой. Женщине 66 лет, она из Бердянска, где и была зарегистрирована предпринимателем с видом деятельности "торговля с лотков и на рынках". На вопрос о происхождении средств Ирина Иванисова ответила, что всю жизнь работает и что бабушка оставила ей наследство", – рассказали аналитики.

Нардеп активно копил наличку из неизвестных источников

Сам же Иванисов, отмечается, на момент парламентских выборов в 2019 году декларировал очень скромные активы и еще более скромные заработки. Но при этом указывал огромные суммы наличных сбережений – в общей сложности на ориентировочно 1 млн долларов.

"Как накопилась эта сумма, учитывая, что до попадания в парламент нардеп показывал в декларации лишь мизерный доход от аренды, собственную зарплату в 56 тыс. грн и зарплату жены (за весь 2019 год) на уровне 37 тыс. грн – загадка", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: в 2023 году семья Иванисова продолжила покупать недвижимость. В частности, жена нардепа приобрела:

3 земельных участка;

достраиваемый коттедж в коттеджном городке Ariel Village вблизи Киева.

"Несмотря на то, что на момент совершения этой операции застройщик продавал здесь дома за минимум 30 млн грн, земля и дом Марине Иванисовой, по декларации, обошлись якобы чуть более 3 млн грн. Этот факт женщина объяснила журналистам тем, что купила за ту стоимость, за которую продавали. ... Иронично, что в парламенте Роман Иванисов входит в состав антикоррупционного комитета Верховной Рады", – рассказали авторы материала.

Мама нардепа зарегистрировалась предпринимателем в оккупированном Бердянске

В то же время, отмечается, мама Иванисова, которая подарила ему 12 млн грн на покупку квартир, из Бердянска. Где и была зарегистрирована предпринимателем с видом деятельности "торговля с лотков и на рынках".

При этом подчеркивается: летом 2023-го Иванисова перерегистрировала свой "ФОП" во временно оккупированном Бердянске – по российскому законодательству. В настоящее время женщина продолжает находиться там.

"Журналистам Ирина Иванисова объяснила, что таким образом хотела защитить свою бердянскую недвижимость, а также заявила, что семья сейчас думает о "ее переезде в Украину" (это важный акцент, потому что Бердянск вообще-то – это тоже всегда была и будет Украина). Вместе с этим, в начале разговора женщина заявила, что "в настоящее время находится на работе", – говорится в материале.

Иванисова выгнали из "Слуги народа"

В то же время напоминается: Роман Иванисов избрался в парламент от "Слуги народа" – и почти сразу стал фигурантом двух громких скандалов. В частности, осенью 2019 года в сети появилась информация о том, что его ранее судили за групповое изнасилование.

"Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка этот факт подтвердил, добавив, что судимость нардепа уже погашена. Сама Генпрокуратура вышла с опровержением, добавив в сообщении, что проверка еще продолжается. Президент Зеленский также включился в обсуждение, заявив, что заставит "этого человека сложить мандат, если такой факт подтвердится", – рассказывают аналитики.

В результате, отмечается, через несколько дней после начала скандала информацию официально подтвердил суд. Однако Иванисов свой мандат сохранил.

Кроме того, журналисты выяснили, что Иванисов также мог соврать о двух своих высших образованиях. Ведь в указанных им учебных заведениях сообщили, что такой человек вузы не заканчивал и дипломы не получал.

"Народный депутат больше месяца не появлялся в парламенте, был исключен из "Слуги народа", но продолжил работу. Сейчас представляет депутатскую группу "Восстановление Украины", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили у бухгалтера компании – поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Она перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

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