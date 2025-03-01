Руководители прокуратуры, которых уволили из-за пенсионного скандала, получили новые должности в тех же прокуратурах: детали

В Украине после пенсионного скандала с прокурорами (через суд они назначали себе пенсию, увеличивая стаж или же пользуясь полученным в МСЕК справке об инвалидности) уволили пять руководителей областных прокуратур еще в октябре 2024-го. Однако все они получили новые рабочие места в тех же прокуратурах.

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Но как удалось выяснить OBOZ.UA, после скандала уволился лишь генпрокурор Костин, хотя именно он пенсию не получал и лишился должности из-за того, что не заметил схему. А вот прокуроры-пенсионеры лишь сменили кабинеты.

"Пятеро руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Это руководители Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенных по решению суда", – говорится в заявлении пресс-службы Офиса генерального прокурора (ОГПУ).

Но на самом деле ни один руководитель областной прокуратуры не был уволен в прошлом году. Всех их просто перевели на другие должности. Например, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Андрей Олейник (именно среди его подчиненных было больше всего прокуроров с инвалидностью среди всех регионов) якобы уволился в октябре 2024-го. Но на самом деле Олейник был переведен на должность прокурора отдела и уволился только в конце января 2025-го уже с новой должности. В январе он получил зарплату в размере 922 904 грн, а в феврале задекларировал еще 710 182 грн (после увольнения).

В прошлом году среднемесячная зарплата Олейника составляла 149,5 тыс. грн. Кроме того, за 2024 год 44-летний прокурор получил 266 967 грн пенсии. Кстати, его жена Ирина, работая в Хмельницком ТЦК, заработала за прошлый год всего 248 218 грн. Официально прокурорам платят пенсию больше, чем зарплаты в ТЦК.

Александру Фильчакову, бывшему руководителю Харьковской областной прокуратуры, повезло гораздо больше. Во-первых, его ежемесячная пенсия в 2023-м (за 2024-й еще нет декларации) составляла 68,5 тыс. грн. Это втрое больше, чем установленный государством максимум (это ограничение Фильчаков обошел через суд). Во-вторых, после "увольнения" его все равно назначили на руководящую должность.

В конце октября 2024 года он задекларировал 208,8 тыс. грн зарплаты уже в качестве заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей территориального управления Государственного бюро расследований Харьковской областной прокуратуры. Декларации после увольнения Фильчаков не публиковал, поэтому, вероятно, он остался на указанной должности. У прокурора остались и высокая зарплата, и аномально высокая пенсия.

Руководитель Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук якобы уволился в октябре 2024-го. Но в конце января 2024 года он задекларировал зарплату в размере 159,4 тыс. грн уже в качестве прокурора областной прокуратуры. В 2023-м (за 2024 год годовую декларацию прокурор еще не подал) Миколайчук получал в среднем 27,2 тыс. пенсии и 149 тыс. грн зарплаты.

Андрей Глумаков, руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона (получал по 70,2 тыс. грн пенсии в месяц), после фейкового увольнения занял должность прокурора отдела. В конце октября он задекларировал 272,5 тыс. грн зарплаты.

Нет деклараций перед увольнением ни руководителя Ривненской прокуратуры Андрея Рудницкого, ни бывшего главы Запорожской облпрокуратуры Сергея Спильника, ни Екатерины Шевцовой, руководительницы Черкасской областной прокуратуры. Так что, вероятно, все они занимают новые должности.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев стажа.

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