Молодой прокурор оформил себе инвалидность и через несколько месяцев обратился за спецпенсией: ему будут платить десятки тысяч ежемесячно пожизненно

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025-го ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023-го (на тот момент ему было 39 лет). Благодаря инвалидности Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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При этом прокурор имеет право на пенсию в размере не менее 60% зарплаты. Речь идет о выплате в десятки тысяч гривен. Так, как говорится в материалах дела 420/28868/23, в мае 2023 прокурор оформил себе вторую группу инвалидности (решение МСЭК 12ААГ №493206). А уже в июне этого года обратился за оформлением пенсии по инвалидности.

Ему назначили обычную пенсию по инвалидности (на момент обращения Рашков уже не работал в прокуратуре). Однако тогда бывший прокурор обратился с требованием назначить ему пенсию по закону "О прокуратуре". Ст.86 разрешает прокурору выходить на пенсию имея 25 лет стажа, однако при условии, если прокурор имеет инвалидность, достаточно иметь всего 10 лет стажа.

Этим и решил воспользоваться на тот момент 39-летний бывший прокурор. "Возраст истца на момент обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Украины составляет 39 лет 3 дня. Согласно приложенным к заявлению о назначении пенсии по инвалидности документам Главным управлением Пенсионного фонда Украины во Львовской области в страховой стаж и стаж на прокурорских должностях отнесены все периоды. Страховой стаж истца составляет 19 лет 2 месяца 26 дней. Стаж работы на прокурорских должностях составляет 15 лет 6 месяцев 4 дня", – говорится в дела.

И хотя прокурор получил статус личности с инвалидностью уже после своего увольнения, суд все равно решил, что он имеет право на специальную пенсию. "Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии от 23.06.2023 года, назначив пенсию по инвалидности соответственно ч. ч. 2, 9 ст. 86 Закона Украины "О прокуратуре" со дня обращения с заявлением о назначении пенсии с 23.06.2023 года", – говорится в материалах дела.

На что имеют право прокуроры: особые условия устраивают не всех

В Украине прокурор имеет право выйти на пенсию, имея 25 лет стажа, из которых 15 лет – работа на прокурорских должностях. Кроме того, прокурорам относят половину периода обучения в вузах в стаж. То есть украинец, получивший высшее образование в 21 год, примерно 2 года может отнести к своему стажу. А еще через 23 года, если он работал в прокуратуре, сможет выйти на заслуженный отдых. То есть пенсию прокурор начнет получать в 44 года (на самом деле многие прокуроры получают пенсию раньше, об этом читайте дальше).

Для сравнения, если прокурор и с 25 лет стажа теоретически может выйти на пенсию в 44 года, то украинцу с 25 годами стажа придется работать до 63 лет. 25 лет не хватит даже на то, чтобы выполнить норматив по стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

На этом "специальные" условия для прокуроров не завершаются. Если прокурор может получать на пенсии 60% зарплаты (на самом деле получают до 90%), то украинец по действующим правилам может рассчитывать на пенсию, размер которой будет на уровне 30% привычного заработка.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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