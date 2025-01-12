Россияне нашли новый способ отжать жилье украинцев в оккупации: как работает схема

На временно оккупированной территории Украины новая "власть" проводит ряд "мероприятий", которые призваны окончательно лишить украинцев жилья. Причем отбирают квартиры и дома не только у тех, кто бежал от войны в другие регионы, но и у оставшихся в оккупации людей. Новый циничный способ придумали в Мариуполе, но и в других регионах не отстают.

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Ноу-хау в Мариуполе

Новый 2025 год начался с неприятных новостей для владельцев жилья в оккупированном Мариуполе – в городе, который российская армия нещадно бомбила, а теперь пытается превратить в образцово-показательный "объект".

Там на месте снесенных многоэтажек российские компании возводят новострои, но пострадавшим от действий оккупантов людям квартиры в них не дают. Их выделяют преимущественно российским военным и продают. Также сейчас идут "восстановительные работы" 170 многоэтажек. И владельцы квартир в относительно уцелевших домах должны были подтвердить право собственности, чтобы впоследствии заселиться в них.

Теперь же "власти" объявили второй этап инвентаризации недвижимости. "Но по сути это никакой не второй этап, а повторная инвентаризация для отсева украинцев. Именно тех, кто проехал через "Шереметьево" (прошел фильтрацию. – Прим. ред.), подал документы и выехал из оккупации снова", – рассказал экс-советник городского головы Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

То есть, сейчас эти люди должны снова явиться в оккупационные администрации и подтвердить право собственности на жилье. Но есть нюансы. Самое главное – это наличие российского паспорта.

По словам Андрющенко, ранее некоторые публичные или известные люди, пытавшиеся скрыть факт визита в оккупированный город, действовали по определенной схеме.

"Как это работало? Подаешь документы на роспаспорт, получаешь справку, что документы поданы. По этой справке тебе регистрируют недвижимость за взятку или "дружбу". Там ты дальше даешь (опять по справке) доверенность на кого-то в Мариуполе и спокойно едешь в эвакуацию. Человек в городе или продает или (в основном) сдает недвижимость россиянам. Деньги через крипту получаешь в эвакуации. Теперь – все. Финита ля комедия", – уточнил он.

Плюс ко всему теперь обязательно наличие документов на право собственности: если ранее подавали украинские документы или объяснения об их утере, теперь все (даже те, кто получил роспаспорт) обязаны предоставить оригиналы/заверенные россиянами копии документов".

На практике это означает, что у мариупольцев, которые находятся в городе, будут просто забирать жилье. А у мариупольцев, что повторно приедут – тоже. Но с угрозой последствиями.

По словам Петра Андрющенко, причиной для нового витка отжима стала нехватка жилья в городе для россиян.

"В первую очередь для "силового блока" и для реализации программы обеспечения жильем семей погибших "героев СВО". Речь не о жилье состояние "руина", а именно пригодного для проживания. Потому запустили такую ​​схему официального хищения", – рассказал он.

То есть, возвращаться в оккупацию, как делали некоторые жители города, чтобы оформить документы, было бесполезно. "Все равно заберут, как решили", – добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Стоимость жилья на вторичном рынке в оккупированном Мариуполе сейчас просто шокирует. Например, за трешку в стандартной девятиэтажке в разрушенном городе хотят 6 млн рублей (по курсу НБУ это около 2,5 млн гривен), а за требующую ремонта однокомнатную, правда, с 15-метровой кухней – 4,3 млн рублей (около 1,8 млн грн).

Город сейчас наводнен российскими оккупантами и "переселенцами" как с территории РФ (учителями, врачами и пр.), так и из стран Средней Азии (преимущественно строителями). И всем нужно жилье...

Главное – поживиться

На оккупированной части Запорожской области наиболее пострадали от аппетитов российских захватчиков Бердянск и Мелитополь.

Тут вовсю продолжают искать так называемое "бесхозяйное жилье", которое затем ставят в очередь на "национализацию". В списках уже тысячи квартир, в которые оккупационная власть обещает расселять приехавших "работать" тут россиян. Ну и конечно же переоформлять на своих (на определенных условиях), а также продавать.

По словам собеседника OBOZ.UA в Мелитополе, россияне уже скупили немало жилья на оккупированной части региона. Причем согласно утечке данных из Росреестра, часть недвижимости была переоформлена задним числом.

Что касается цен на квартиры, то трехкомнатную с дизайнерским ремонтом тут предлагают за... 13,5 млн рублей (по курсу НБУ это около 5,6 млн грн), а за стандартную двушку на верхнем, девятом, этаже хотят 7 млн руб (около 2,9 млн грн).

К слову, дешевле можно найти в российском Белгороде, но граждан страны-агрессора заинтересовали именно "новые регионы", да еще и недалеко от моря.

И, судя по всему, новая "власть" неустанно ищет новые способы лишить местных жителей своих квартир. Например, в январе люди стали получать "письма счастья" от так называемого муниципального предприятия "Жилмассив-Мелитополь".

В этих сообщениях содержится требование в течение десяти дней с момента получения квитанции оплатить задолженность за коммунальные услуги. В ином случае угрожают принять ряд мер, среди которых арест или изъятие имущества, а также запрет на совершение операций с недвижимостью.

Как видим, аппетиты российских захватчиков постоянно растут.

Продолжение следует...