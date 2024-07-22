Родственники участника боевых действий могут оформить льготу вместо него: каким способом

Родные участника боевых действий могут подать заявление на назначение льгот вместо ветерана лично, по почте или онлайн. К заявителям относятся супруги, нетрудоспособные родители, совершеннолетние дети с инвалидностью с детства II группы и лица, проживающие и ухаживающие за ветераном с инвалидностью в результате войны I группы.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1395, заявление на назначение льгот вместо ветерана могут подать:

муж или жена ветерана;

ветерана; нетрудоспособные родители ветерана;

ветерана; холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;

признанные лицами с инвалидностью с детства II группы; лицо, проживающее вместе с ветераном войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что ветеран не состоит в браке.

Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощенное – взятие на учет и предоставление льгот. Существует несколько способов подачи заявления:

лично:

через сервисные центры ПФУ;

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;

через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы);

по почте:

прислать документы по адресу органа ПФУ;

онлайн:

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд";

через портал Дія.

Льготы для участников боевых действий

Участники боевых действий имеют право на разные льготы, утвержденные Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Некоторые из них включают в себя:

Медицинское обслуживание:

бесплатное получение лекарств , лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей; первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов);

(кроме протезирования из драгоценных металлов); бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

или компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения; пользование поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы.

Льготы на коммунальные услуги:

75% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг (электроэнергия, водо- и газоснабжение) в пределах средних норм потребления;

на оплату жилья и коммунальных услуг (электроэнергия, водо- и газоснабжение) в пределах средних норм потребления; первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов.

Социальные и налоговые льготы:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы; использование очередного ежегодного отпуска в удобное для ветеранов время;

в удобное для ветеранов время; первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общепита, жилищно-коммунального хозяйства.

Льготы на проезд:

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

по всем видам городского пассажирского транспорта, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения; бесплатный проезд раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские участники боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию на льготных условиях, а также имеют право на дополнительные социальные выплаты, в частности компенсации за участие в боевых действиях, денежную помощь на оздоровление и другие материальные пособия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!