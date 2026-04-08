Работодатели готовы "драться" за эти кадры: кого критически не хватает на рынке труда

Наибольший спрос на украинском рынке труда сейчас на рабочие специальности – строителей, ремонтником, сварщиков, водителей, а также технических специалистов и специалистов для сил обороны, включая операторов БПЛА. Из-за дефицита кадров работодатели активно ищут людей, готовы брать без опыта и обучать, а потому найти работу стало легче, чем раньше.

Об этом рассказал генеральный директор агентства для поиска работы Артур Михно в эфире телемарафона. По его словам, за последний год не произошло резких изменений, рынок больше не "штормит", как в первые периоды полномасштабной войны.

Однако это не означает, что ситуация стала идеальной, ведь бизнесы массово сталкиваются с нехваткой работников и закрыть вакансии становится все сложнее. Количество людей на рынке труда, по оценкам экспертов, уменьшилось примерно на 30%. Дисбаланс формирует уникальную ситуацию:

для работодателей – это серьезный вызов, ведь найти специалиста становится труднее;

для кандидатов – шанс, которого раньше практически не было.

Фактически, сейчас один из лучших периодов для смены работы, уверен эксперт. Он считает, что можно найти вакансию с более высокой зарплатой, лучшими условиями или даже сменить сферу деятельности.

По словам специалиста, на рынке наблюдается еще одна важная тенденция – максимальная открытость рынка. Компании все чаще готовы брать людей без опыта, обучать с нуля и нанимать студентов или людей старшего возраста. То есть те категории, которые ранее имели сложности с трудоустройством, сегодня получили значительно больше возможностей.

Всего на рынке сейчас более 100 тысяч вакансий, при этом около 10 тысяч из них в структурах сил обороны. Важно, что значительная часть таких предложений – это не боевые позиции, речь идет о широком спектре профессий:

водители;

сварщики;

технические специалисты;

операторы и пилоты беспилотников.

Силы обороны, как и любая большая система, требуют не только военных, но и гражданских специалистов, которые обеспечивают функционирование всей структуры. Отдельно Михно отмечает критическую нехватку работников в рабочих специальностях, наибольший спрос наблюдается в сферах:

строительства;

ремонта;

технического обслуживания.

Найти квалифицированного строителя или мастера сегодня чрезвычайно сложно. Причины очевидны, ведь часть работников мобилизована, часть – выехала за границу. В Украине постепенно возрождаются технические колледжи, а бизнес начинает инвестировать в подготовку кадров самостоятельно.

Средняя заработная плата в Украине сейчас составляет около 28 500 гривен. За последние три года она выросла примерно на 78%, что превышает темпы изменения валютного курса. За последний год прирост составил около 16%.

Однако есть важный нюанс, ведь зарплаты быстрее растут для новых кандидатов, чем для тех, кто уже работает в компаниях. Это означает, что при смене работы шансы получить более высокую оплату значительно больше, а внутреннее повышение зарплат часто отстает от рынка.

Впрочем, эксперт советует не спешить с увольнением, ведь иногда достаточно открытого диалога с работодателем, чтобы пересмотреть условия. Несмотря на попытки государства внедрить долгосрочное планирование рынка труда, Михно скептически оценивает такие инициативы. По его словам, современный мир меняется настолько быстро, что даже пятилетние прогнозы являются ненадежными.

