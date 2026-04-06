Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в достатке: украинцы рассказали, кого считают состоятельными

Украинцы считают, что для "нормальной жизни" достаточно 20-40 тыс. грн в месяц, тогда как уровень достатка начинается от 120-200 тыс. грн, а состоятельность – от 400 тыс. грн. В то же время большинство не верит, что такого уровня можно достичь исключительно собственным трудом, что свидетельствует о глубоком кризисе доверия к экономическим правилам.

Об этом свидетельствует опрос ОО "Загорий Фаундейшен" и Центра "СОЦИС". Для большинства украинцев "жить хорошо" – это прежде всего о базовой стабильности.

Речь идет не о роскоши, а о комфортной, спокойной жизни без постоянного финансового давления. Люди хотят иметь работу, которая приносит удовольствие, стабильный доход и отсутствие долгов – именно эти факторы назвали ключевыми более половины респондентов.

В денежном измерении такой уровень жизни оценивают в пределах 20-40 тысяч гривен в месяц на одного человека. Отмечается, что это своеобразный "минимум комфорта", который позволяет закрывать базовые потребности и не жить от зарплаты до зарплаты.

Впрочем, понятие "достатка" украинцы трактуют значительно шире. Для граждан это уже не просто стабильность, а возможность планировать будущее, накапливать, путешествовать и инвестировать в собственное развитие. "Жить в достатке" означает иметь:

финансовую подушку безопасности;

стабильный доход или собственный бизнес;

возможность тратить на образование, путешествия и качественную жизнь.

Ожидаемый уровень дохода для этого – 120-200 тысяч гривен в месяц. Уровень "богатой жизни" украинцы ассоциируют уже с полной финансовой свободой. Речь идет не только о высоких доходах, но и возможность не ограничивать себя в расходах, помогать другим и влиять на общество.

Чтобы считаться состоятельным, по оценкам респондентов, нужно зарабатывать более 400 тысяч гривен в месяц. В этом случае деньги воспринимаются как инструмент не только для комфорта, но и для влияния, статуса и реализации масштабных целей.

Интересно, что богатство в Украине имеет двойное восприятие. С одной стороны, это символ возможностей, качества жизни и свободы. С другой – значительная часть граждан связывает большое состояние с коррупцией или нечестными способами заработка.

Большинство украинцев (54%) не уверены, что успеха можно достичь исключительно собственными усилиями. Лишь 40% допускают такую возможность и то преимущественно с осторожным оптимизмом.

Сегодня структура расходов украинцев остается достаточно напряженной, ведь около 84% бюджета идет на базовые потребности – еду, коммунальные услуги, необходимые товары. Впрочем, в "идеальном сценарии" украинцы хотят изменить этот баланс:

уменьшить расходы на базовые потребности до 46%;

увеличить расходы на досуг до 19%;

откладывать и инвестировать также около 19%.

