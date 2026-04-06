Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в достатке: украинцы рассказали, кого считают состоятельными
Украинцы считают, что для "нормальной жизни" достаточно 20-40 тыс. грн в месяц, тогда как уровень достатка начинается от 120-200 тыс. грн, а состоятельность – от 400 тыс. грн. В то же время большинство не верит, что такого уровня можно достичь исключительно собственным трудом, что свидетельствует о глубоком кризисе доверия к экономическим правилам.
Об этом свидетельствует опрос ОО "Загорий Фаундейшен" и Центра "СОЦИС". Для большинства украинцев "жить хорошо" – это прежде всего о базовой стабильности.
Речь идет не о роскоши, а о комфортной, спокойной жизни без постоянного финансового давления. Люди хотят иметь работу, которая приносит удовольствие, стабильный доход и отсутствие долгов – именно эти факторы назвали ключевыми более половины респондентов.
В денежном измерении такой уровень жизни оценивают в пределах 20-40 тысяч гривен в месяц на одного человека. Отмечается, что это своеобразный "минимум комфорта", который позволяет закрывать базовые потребности и не жить от зарплаты до зарплаты.
Впрочем, понятие "достатка" украинцы трактуют значительно шире. Для граждан это уже не просто стабильность, а возможность планировать будущее, накапливать, путешествовать и инвестировать в собственное развитие. "Жить в достатке" означает иметь:
- финансовую подушку безопасности;
- стабильный доход или собственный бизнес;
- возможность тратить на образование, путешествия и качественную жизнь.
Ожидаемый уровень дохода для этого – 120-200 тысяч гривен в месяц. Уровень "богатой жизни" украинцы ассоциируют уже с полной финансовой свободой. Речь идет не только о высоких доходах, но и возможность не ограничивать себя в расходах, помогать другим и влиять на общество.
Чтобы считаться состоятельным, по оценкам респондентов, нужно зарабатывать более 400 тысяч гривен в месяц. В этом случае деньги воспринимаются как инструмент не только для комфорта, но и для влияния, статуса и реализации масштабных целей.
Интересно, что богатство в Украине имеет двойное восприятие. С одной стороны, это символ возможностей, качества жизни и свободы. С другой – значительная часть граждан связывает большое состояние с коррупцией или нечестными способами заработка.
Большинство украинцев (54%) не уверены, что успеха можно достичь исключительно собственными усилиями. Лишь 40% допускают такую возможность и то преимущественно с осторожным оптимизмом.
Сегодня структура расходов украинцев остается достаточно напряженной, ведь около 84% бюджета идет на базовые потребности – еду, коммунальные услуги, необходимые товары. Впрочем, в "идеальном сценарии" украинцы хотят изменить этот баланс:
- уменьшить расходы на базовые потребности до 46%;
- увеличить расходы на досуг до 19%;
- откладывать и инвестировать также около 19%.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в результате мобилизации трудоспособного населения в ряды войска на украинском рынке труда образовалась парадоксальная ситуация. Тогда как в ряде рабочих специальностей наблюдается глубокий кадровый дефицит, в части офисных профессий – избыток кандидатов.
