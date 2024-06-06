Работодатели готовы доплачивать 38% к зарплате: какой навык нужно указать в резюме

Украинцам, знающим английский язык, гораздо проще найти работу внутри страны. В некоторых специальностях, в частности в юриспруденции, это может даже давать возможность получить более чем на треть более высокую зарплату.

Согласно данным платформы Work.ua, требование знания английского языка можно найти в 15% вакансий. Преимущественно от искателей ожидают среднее (32%), выше среднего (21%) и продвинутое (38%) знание этого языка.

Владение английским необходимо для занимания руководящих должностей и современных направлений юриспруденции. В частности, это понадобится для начальника юридического отдела, юриста-международника, специалиста по праву ВЭД, по интеллектуальной собственности, международным грантовым программам и другим направлениям.

Юристы с такими знаниями необходимы именно в юридических фирмах, IT-компаниях и в общественных организациях. Иногда работодатели вообще не получают отзывов – в частности, без внимания соискателей остались три вакансии, где нужно было продвинуто знание английского языка.

"Знание английского языка – это то, на что больше всего жалуется юридический рынок, потому что уровень владения английским у кандидатов оставляет желать лучшего. Работодатель может доучить молодых специалистов по юридическим вопросам, дать им больше знаний и практики в юридической сфере. Но мы не можем заставлять их изучать и улучшать свой английский ", – поделилась менеджер по персоналу АО "Адвокатская фирма „Грамацкий и партнеры" Татьяна Благодир.

Вместе с тем среди соискателей работы только 35% декларируют знания английского языка, но каждый четвертый из них владеет им на начальном уровне, чего будет недостаточно для большинства работодателей. Также более половины знают английский на среднем уровне, а каждый шестой оценивает свои знания как продвинутые. Свободно на английском общается только 1% кандидатов.

Впрочем, от владения английским зависит и доход, поскольку юристам с таким навыком предлагают в среднем 27 500 грн. Это на 38% выше средней зарплаты в категории "Юриспруденция". Но зарплатные ожидания самих кандидатов в основном несколько скромнее:

начальный и средний уровень знания – 20000 грн;

выше среднего – 25 000 грн;

продвинутый – 30 000 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об аномальной ситуации, сложившейся на украинском рынке труда. Соотношение вакансий и резюме приближается друг к другу, поэтому часть работодателей не имеет возможности нанять сотрудников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!