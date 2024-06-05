В Украине аномальная ситуация на рынке труда: что произошло с вакансиями

В Украине сложилась аномальная ситуация на рынке труда. Соотношение вакансий и резюме приближается к один к одному. Часть работодателей не имеют возможность нанять сотрудников на открытые вакансии.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. К примеру, на площадке robota.ua в мае 2021-го количество активных кандидатов достигало 93-95 тыс. А в мае 2024-го – всего около 49 тыс.

Сайт также отображает количество новых вакансий. В мае этого года – около 26,8 тыс. В мае 2021-го было максимум 26,2 тыс. новых вакансий.

То есть сейчас количество предложений о работе превысило показатели до полномасштабной войны. А количество резюме, наоборот, снизилось почти вдвое. На графике можно увидеть, как изменялось соотношение новых вакансий и активных резюме.

Конкурент robota.ua – сайт work.ua – фиксирует количество новых за неделю вакансий и резюме. 7 мая это соотношение было на уровне 62,5 тысячи вакансий на 67,2 тысячи резюме. Это почти один к одному: в такой ситуации далеко не все работодатели смогут найти работников. При этом в мае 2021-го, по данным этой же площадки, на 43,4 тыс. вакансий было 71 тыс. резюме.

Эта статистика также подтверждает: количество вакансий уже превысило уровень до полномасштабной войны. А количество резюме значительно уменьшилось. В НБУ объясняют: в некоторых сферах на одну открытую вакансию приходится в среднем меньше одного резюме. То есть некоторые компании вообще не могут найти сотрудников.

Для ищущих работу дефицит кадров предоставил несколько возможностей: во-первых, работодатели, чтобы удержать работников, вынуждены повышать зарплаты. Во-вторых, стало гораздо легче найти работу после увольнения.

Однако гораздо больше от такой ситуации недостатков. Замедляются темпы восстановления страны, из-за дефицита кадров не может полноценно развиваться бизнес. Влияет это и на качество услуг. К примеру, Киевский метрополитен заявил, что вынужден увеличить интервал движения поездов (на 1 минуту) в межпиковые часы и на 45 секунд – в период пиков.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!