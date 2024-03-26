Работа в Украине дистанционно: кому платят до 70 тыс. грн, названы вакансии

В Украине зарплаты до 70 тыс. грн предлагают специалистам, владеющим иностранными языками. Речь идет о вакансиях для менеджеров по продажам, консультантов, специалистов по службе поддержки.

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, работу дистанционно предлагают украинцам, владеющим иностранными языками. Вакансии:

Продавец QR-кодов на памятники – до 45 тыс. грн в месяц

Без опыта работы в одном из украинских городов приглашают на работу продавцов QR-кодов на памятники. Обещают платить за каждого клиента отдельно, при этом ежемесячная зарплата согласно информации из объявления должна достигать 45 тыс. грн. QR-код содержит информацию о погибшем и фактически дополняет (или даже заменяет) надпись на памятнике. "Перспективы карьерного роста: Докажите свою эффективность и станьте управляющим отделом продаж!" – говорится в объявлении.

Менеджер по продажам со знанием чешского или словацкого может зарабатывать до 70 тыс. грн

"Знание чешского или словацкого языка на продвинутом или свободном уровне (В2-С2). Навыки в продажах будут преимуществом. Способность к быстрому обучению и стремлением постоянно развиваться. Способность определить потребности клиента и предлагать индивидуальные решения. Грамотный язык и сильные коммуникационные навыки. Работа в команде единомышленников: Мы строим нашу команду на честности и справедливости, ценим каждого сотрудника и создаем атмосферу взаимопомощи", – говорится в объявлении.

Специалист службы поддержки может зарабатывать до 20 тыс. грн.

"Принимать входящие обращения от клиентов (e-mail, онлайн-чаты); Поддерживать дружескую атмосферу в общении с клиентами; Проявлять клиентоориентированность в работе и максимально помогать в решении вопросов", - говорится в объявлении.

Менеджер по продажам (B2B) со знанием немецкого – до 40 тыс. грн

"Работа 9:00 до 17:00 с перерывом на обед. Есть время на себя. Супер интересные развивающие клиенты. Комфортный и современный офис в центре города. Все необходимые ресурсы для выполнения задач. Компания оплачивает профессиональные курсы по развитию, компенсирует занятия спортом", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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