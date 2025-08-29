Проводил махинации с арендой недвижимости: бывшему топ-чиновнику "Нафтогаза" сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз". По данным следствия, он преждевременно подписал договор аренды административного здания в Киеве еще до завершения ремонтных работ в помещении – чем злоупотребил своим служебным положением. Таким образом государству был нанесен ущерб более чем на 26 млн грн.

Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР). Там отметили:

Работы в здании продолжались почти три месяца после заключения договора.

Из-за этого сотрудники "Нафтогаза" не могли переехать в новое помещение.

Несмотря на это, аренда уже оплачивалась.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора (ОГП) рассказали, что бывшему чиновнику доложено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишения свободы сроком до 6 лет.

Ранее же в ГБР объявили подозрение бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области. По данным следствия, чиновник в течение нескольких месяцев заставлял своих подчиненных работать на собственных стройках.

Как установили правоохранители, с июня 2024 года по март 2025-го он привлекал пятерых спасателей к возведению и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях. При этом работников заставляли трудиться не только в рабочее, но и во внерабочее время, фактически используя их как бесплатную рабочую силу.

Во время обысков в доме экс-чиновника и на его бывшем месте работы следователи изъяли документы на право собственности. А кроме того:

Медицинские справки.

10 тысяч евро.

Мобильный телефон.

Сервер видеонаблюдения.

Цифровые носители информации.

Как сообщал OBOZ.UA, также правоохранители разоблачили новый ряд коррупционных злоупотреблений, которые нанесли государству ущерб на 468 млн грн. В результате в целом было объявлено о 42 подозрениях.

