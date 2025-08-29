Проводил махинации с арендой недвижимости: бывшему топ-чиновнику "Нафтогаза" сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз". По данным следствия, он преждевременно подписал договор аренды административного здания в Киеве еще до завершения ремонтных работ в помещении – чем злоупотребил своим служебным положением. Таким образом государству был нанесен ущерб более чем на 26 млн грн.
Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР). Там отметили:
- Работы в здании продолжались почти три месяца после заключения договора.
- Из-за этого сотрудники "Нафтогаза" не могли переехать в новое помещение.
- Несмотря на это, аренда уже оплачивалась.
В свою очередь, в Офисе генпрокурора (ОГП) рассказали, что бывшему чиновнику доложено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишения свободы сроком до 6 лет.
Ранее же в ГБР объявили подозрение бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области. По данным следствия, чиновник в течение нескольких месяцев заставлял своих подчиненных работать на собственных стройках.
Как установили правоохранители, с июня 2024 года по март 2025-го он привлекал пятерых спасателей к возведению и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях. При этом работников заставляли трудиться не только в рабочее, но и во внерабочее время, фактически используя их как бесплатную рабочую силу.
Во время обысков в доме экс-чиновника и на его бывшем месте работы следователи изъяли документы на право собственности. А кроме того:
- Медицинские справки.
- 10 тысяч евро.
- Мобильный телефон.
- Сервер видеонаблюдения.
- Цифровые носители информации.
Как сообщал OBOZ.UA, также правоохранители разоблачили новый ряд коррупционных злоупотреблений, которые нанесли государству ущерб на 468 млн грн. В результате в целом было объявлено о 42 подозрениях.
