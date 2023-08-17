Проверьте кошельки: самые мелкие монеты можно продать за большие деньги

Монеты даже самых низких номиналов могут принести украинцам большие деньги. К примеру, за некоторые разновидности 2 и 5 копеек можно выручить несколько тысяч гривен.

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Так, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

А за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1 800 грн 2 200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

5-копеечные же монеты разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

А вот 5 копеек 1996 года можно продать более чем за 1 000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, монету разновидности 4 БАм "Английский чекан" оценили в 10 501 грн.

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