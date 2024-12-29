Проверки начнутся с 1 января: кого из украинцев и за что будут штрафовать более чем на 17 тысяч гривен

С 1 января 2025 г. предприниматели в малых населенных пунктах обязаны обеспечить клиентам возможность безналичных расчетов. За первое нарушение предусмотрен штраф до 3400 гривен, а за повторное – до 17 тысяч гривен.

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Об этом говорится в постановлении №894 от 29 июля 2022 г. "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги) )". Внедрение этих обязательств происходит поэтапно, с 1 января 2025 украинцев ждет новый этап.

Это требование относится как к традиционным магазинам, так и к дистанционной торговле товарами или услугами через интернет. Продавцы должны предоставить клиентам следующие способы безналичных платежей:

электронные платежные средства (например, банковские карты);

(например, банковские карты); платежные приложения (Apple Pay, Google Pay и т.п.);

(Apple Pay, Google Pay и т.п.); платежные устройства (терминалы, мобильные POS-системы)

Кто освобожден от выполнения новых требований

Несмотря на масштабные нововведения, закон предусматривает некоторые исключения. А именно:

ФЛПы первой группы единого налога: это самый маленький сегмент предпринимателей, преимущественно самозанятые лица с минимальным оборотом;

это самый маленький сегмент предпринимателей, преимущественно самозанятые лица с минимальным оборотом; торговцы из торговых автоматов или осуществляющие выездную торговлю;

или осуществляющие выездную торговлю; продавцы собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Дополнительно, требования не касаются работающих предпринимателей:

в местах, находящихся в зоне боевых действий или оккупированных территориях (список таких регионов утверждает Министерство реинтеграции);

в течение трех месяцев после освобождения территорий или завершения боевых действий.

Наказание за нарушение

Государственная налоговая служба Украины отмечает, что несоблюдение требований безналичных расчетов повлечет за собой штрафы. Пока они такие:

за первое нарушение : от 1700 до 3400 гривен;

: от 1700 до 3400 гривен; за повторное нарушение в течение года : от 8500 до 17 000 гривен.

Такие меры предусмотрены статьей 163-15 Кодекса об административных правонарушениях.

Как бизнесу избежать штрафов

проверьте готовность новых требований: если вы работаете в населенных пунктах с населением до 5000 человек, убедитесь, что у вас есть платежный терминал или возможность принимать электронные платежи;

если вы работаете в населенных пунктах с населением до 5000 человек, убедитесь, что у вас есть платежный терминал или возможность принимать электронные платежи; обсудите с банком варианты установки платежного оборудования: сейчас на рынке есть разные модели POS-терминалов, включая мобильные варианты, подходящие для малого бизнеса;

сейчас на рынке есть разные модели POS-терминалов, включая мобильные варианты, подходящие для малого бизнеса; научите персонал: сотрудники должны понимать, как работают платежные терминалы или приложения.

Как повлияют новые правила на бизнес

Нововведения направлены на обеспечение равного доступа к современным платежным технологиям даже в самых маленьких населенных пунктах. Это повысит удобство для покупателей и будет способствовать уменьшению обращения наличных денег. Однако для малого бизнеса, особенно в селах, это может стать финансовым вызовом из-за дополнительных затрат на оборудование и обучение персонала.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для некоторых украинцев отменят штрафы, а механизм наказания в виде общественных работ будет доработан. Заменить штраф другим видом наказания будет реально, если взыскать штраф невозможно из-за отсутствия имущества и средств у должника.

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