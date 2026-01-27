Проверить может каждый: как узнать свой стаж для пенсии. Инструкция

Украинцы могут самостоятельно онлайн проверить свой страховой стаж, официальную зарплату и ориентировочный размер будущей пенсии через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) после авторизации (КЭП, BankID или Дія.Підпис). Сервисы ПФУ также позволяют воспользоваться пенсионным калькулятором, чтобы узнать дату выхода на пенсию, наличие необходимого стажа и примерный размер выплат.

Видео дня

О том, как это сделать рассказали в Главном управлении ПФУ Донецкой области. Инструменты позволяют заранее увидеть возможные проблемы со стажем или взносами и вовремя исправить ситуацию, не откладывая это на момент выхода на пенсию.

Что такое страховой стаж

Страховой (пенсионный) стаж – это период, в течение которого человек был застрахован в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, а за него ежемесячно уплачивались страховые взносы в размере не меньше минимального. Именно страховой стаж является ключевым фактором для:

определения права на пенсию;

возраста выхода на пенсию;

размера будущих пенсионных выплат.

Важно помнить, что с 1 января 2004 года в стаж засчитываются только те периоды, за которые реально уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ), причем пропорционально сумме взносов.

Как узнать свой стаж

Чтобы получить доступ к своим данным, необходимо войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины – portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться можно несколькими способами:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

через BankID (банковскую карту);

с помощью Дія.Підпис.

После входа в систему в левом боковом меню доступны ключевые разделы. А именно:

"Мой страховой стаж" – здесь отображаются данные о стаже с 2004 года в разрезе работодателей;

– здесь отображаются данные о стаже с 2004 года в разрезе работодателей; "Моя заработная плата" – показывает общую сумму официальной зарплаты, сумму в пределах максимальной базы для ЕСВ и ту часть дохода, которая учитывается при исчислении пенсии.

Страховой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, подтверждается записями в трудовой книжке и в электронном виде может не отображаться. Кроме сайта, проверить страховой стаж можно и через мобильное приложение "Пенсионный фонд", которое позволяет быстро просматривать ключевые данные со смартфона. Это удобно для тех, кто не пользуется компьютером или хочет иметь информацию под рукой.

Как рассчитать будущую пенсию

Отдельный инструмент на портале ПФУ – пенсионный калькулятор, который позволяет заранее оценить ориентировочный размер пенсии. Для этого также нужно авторизоваться в личном кабинете, после чего в боковом меню выбрать пункт "Пенсионный калькулятор". Система автоматически подтянет ваши персональные данные: дату рождения, стаж, периоды уплаты взносов и покажет:

ориентировочную дату выхода на пенсию;

хватает ли страхового стажа для выхода в 60 лет;

приблизительный размер будущей пенсии.

Важный нюанс, что в настройках калькулятора можно выбрать, как именно учитывать стаж или по состоянию на сегодня, или с учетом того, что вы продолжите работать до пенсионного возраста с текущим уровнем зарплаты. Если результат расчета вас не устраивает, ситуацию еще можно исправить. Среди возможных шагов:

официально оформить занятость, если вы работаете неофициально;

договориться с работодателем о детенизации доходов, если часть зарплаты выплачивается "в конверте";

увеличить официальный доход;

докупить страховой стаж, если до пенсии осталось немного времени, а стажа не хватает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют ввести трехуровневую пенсионную систему, при которой граждане будут получать солидарную, профессиональную и накопительную пенсии вместо одной. Реформа должна сделать выплаты более справедливыми, а для людей с большим стажем пенсии могут вырасти в 1,5-2 раза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!