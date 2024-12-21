ПриватБанк заблокировал карту с 1000 грн єПідтримки: за что могут лишить доступа к деньгам

Клиент ПриватБанка открыл карточку "Национального Кешбека" для получения 1000 грн "зимней єПідтримки". Однако вскоре заметил, что банк заблокировал карту.

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Об этом написал клиент на специализированном форуме Минфин. "Открыл карточку "Национального Кешбека" для получения зимней поддержки, банк заблокировал ее. Как и другие карточки на основании исполнительного производства открытого по безосновательной надписи нотариуса. На контакт банк не идет", – говорится в жалобе.

В "Привате" объяснили, что действительно получили письмо о наложении ареста на счета. В рамках исполнительного производства на должника (при чем речь идет о любом долге) могут подать в суд, судья может выдать судебный приказ и арестовать средства на счетах.

"Банк руководствуется утвержденным Постановлением НБУ от 21.01.2004 № 22. В Банк поступило письмо о наложении ареста. Это означает, что у вас есть задолженность перед исполнительной службой. Свяжитесь с исполнителем для решения этого вопроса. Ограничения можно снять после снятия ареста. Пользоваться средствами сможете, когда ограничение будет снято, это 3-10 дней после того, как мы получим письмо о снятии", – объясняют в "Привате".

Как получить "тысячу Зеленского"

Подать заявку могут все проживающие на территории Украины, включая детей (для них заявку оформляют родители). Оформить выплату можно до 28 февраля 2025 года. Процесс подачи заявки прост и требует нескольких шагов:

обновите приложение Действие;

войдите в раздел "Зимняя естьПоддержка" на главной странице или в меню "Сервисы";

на главной странице или в меню "Сервисы"; нажмите "Подать новую заявку" и выберите для кого оформляете выплату – для себя или ребенка;

и выберите для кого оформляете выплату – для себя или ребенка; при выборе ребенка автоматически подтянется свидетельство о рождении. Если документа нет, его можно добавить вручную;

выберите счет для зачисления средств;

проверьте данные, подтвердите свое пребывание в Украине и нажмите "Отправить".

Средства зачисляются на карточку "Национальный кэшбек", которую можно создать в Действии, выбрав один из банков-партнеров. Для тех, кто не имеет доступа к приложению Действие, предусмотрена возможность обратиться в "Укрпочту" или банки-партнеры для оформления выплаты. Средства можно использовать:

на оплату коммунальных услуг;

покупку лекарств;

приобретение билетов на транспорт;

покупку книг;

благотворительные взносы через платформу UNITED24.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимова єПідтримка", чтобы воровать данные и средства граждан. Схема работает с рассылкой подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

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