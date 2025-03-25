ПриватБанк приступил к выплате помощи жертвам Холокоста в Украине: сколько заплатят и когда

В Украине приступили к выплате компенсаций жертвам Холокоста в размере 1,25 тыс. евро (56 367 грн) для пострадавших во время нацистской оккупации. Выплаты производятся без комиссий через отделение банка при предъявлении паспорта.

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Об этом сообщает ПриватБанк. Выплаты осуществляются в партнерстве с Claims Conference, организацией, которая администрирует программы помощи людям, пережившим нацистское насилие, в частности бывшим узникам концлагерей и пережившим немецкую оккупацию.

Этот процесс идет с 2014 года, когда ПриватБанк стал единственным банком-агентом, уполномоченным правительством Федеративной Республики Германия выплачивать компенсации на территории Украины. Банк производит все выплаты без комиссий для получателя, обеспечивая максимально удобный формат выплат через свои отделения по всей стране. Для получения компенсации достаточно предъявить паспорт, а заявление на выплаты может подать только лицо, непосредственно пострадавшее во время Холокоста.

В 2025 году размер пособия составляет 1,3 тыс. евро (около 58 240 грн), финансируемого правительством Германии. Претендовать на компенсацию могут только те, кто лично пережил события Холокоста, в частности, заключённых в концлагерях или пострадавших от нацистской оккупации. ПриватБанк посылает SMS-сообщения претендентам на компенсацию, а сама программа будет действовать до 2027 года.

"Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад и поддержать людей, переживших трагические события прошлого. Наш банк стремится обеспечить прозрачный, удобный и безопасный процесс выплат для всех получателей", - отметил он.

Более 128 000 человек, переживших Холокост, получат единовременные выплаты в рамках Фонда помощи, согласно соглашению, которое будет действовать с 2024 по 2027 год. Ежегодная сумма выплат составляет 1 250 евро на человека (56 37 грн) в 2024 и 2025 годах, 1 350 евро (60 876 грн) в 2026 году и 1 400 евро (63 131 грн) в 2027 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам выплатили последнюю помощь в рамках программы "Зимняя е Поддержка", всего на ее реализацию было потрачено 703 млн грн. Всего за три месяца программы помощь получили более 12 миллионов человек.

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