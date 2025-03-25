Россия может столкнуться с катастрофическим обвалом цен на нефть: в последний раз это привело к распаду СССР

На фоне очередного раунда проходящих в Саудовской Аравии переговоров между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации издание Reuters публикует материал о том, что Центробанк России рассматривает сценарии длительного обвала цен на нефть. В материале особо подчеркивается то, что именно такое падение цен на нефть с середины 1980-х годов стало одной из ключевых причин экономического кризиса и распада СССР в 1991 году.

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Центробанк РФ предупреждает о риске продолжительного обвала цен на нефть

В статье Reuters американские эксперты анализируют презентацию Центробанка РФ об экономических рисках на ближайшие годы. Указывается, что этот анализ был подготовлен в феврале 2025 года, за несколько недель до начала переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, для закрытого мероприятия экономического руководства РФ под председательством премьера Михаила Мишустина.

В целом в анализе сообщается, что США и страны ОПЕК в достаточно короткие сроки способны насытить мировой рынок нефтью и таким образом спровоцировать повторение затяжного обвала цен в 1980-х годах, что способствовало распаду Советского Союза. Фактически сама собой зависимость российской экономики от цен на нефть признается одним из значительных рисков, особенно в условиях затяжной войны РФ в Украине.

Экономика России практически полностью зависит от цен на энергоносители

В общем эта зависимость легко прослеживается на историческом примере СССР и независимой России после его распада. Именно с печально известного эмбарго арабских стран 1973 года (на фоне очередной арабо-израильской войны) начался стремительный рост мировых цен на нефть, а Советский Союз смог получить себе значительную долю рынков западных стран, что привело к довольно успешному "периоду застоя" в истории СССР.

А падение мировых цен на нефть в 1985-1986 годах привело к резкому снижению экспортных доходов СССР и жесткому экономическому кризису, что вместе с другими факторами (авария на ЧАЭС, неудачная война в Афганистане, сепаратизм национальных республик и т. д.) привело к распаду Советского Союза. С такими ценами в режиме кризисной экономики продолжила существовать и Россия 90-х годов, которая оставалась наследницей СССР. И только новый цикл роста цен на нефть в начале 2000-х дал возможность РФ преодолеть экономический кризис и вернуться к возрождению милитаризации и экспансии на постсоветском пространстве благодаря миллиардам долларов от экспорта нефти и газа.

На этом и основывалась вся концепция путинской ресурсной экономики, будучи одновременно как сильным, так и слабым местом современной Российской Федерации. Кроме того, именно на этих сверхдоходах и базируется способность Кремля не только вступать в войну (в частности, в Украине), но и достаточно стабильно вести войну на истощение, опережая по некоторым показателям ВПК Европейского Союза.

Цены на нефть могут быть важным элементом давления на Россию от администрации Трампа

Поэтому российские эксперты в закрытом режиме предупреждают руководство о "значительном росте добычи нефти в Соединенных Штатах и за пределами ОПЕК".

Кроме того, отмечается, что свободные мощности стран ОПЕК близки к рекордному уровню и равны по объему всему экспорту российской сырой нефти. И хотя в материалах, на которые ссылается Reuters, не уточняется вероятность того, что США и ОПЕК могут наполнить рынок собственной нефтью, такой сценарий достаточно реалистичен. Именно об этом как об инструменте давления на Россию шла речь в администрации Трампа незадолго после его инаугурации на пост президента США, о чем в свое время писало наше издание.

Наполнить рынок дешевой нефтью могут не только страны ОПЕК, но и Латинская Америка

Можно констатировать, что, как и в нашем предыдущем материале на эту тему, так и в материале Reuters, говорится о возможности Соединенных Штатов увеличить добычу собственной нефти, которую действующий президент Трамп обещал еще во время своей избирательной кампании. С учетом того, что ОПЕК может не пойти на американские условия в силу многих фундаментальных причин, основной прирост может быть обеспечен странами, не входящими в ОПЕК – такими как Гайана, Бразилия, Эквадор и даже Казахстан. В целом традиционно высокое влияние США на Южную Америку дает основания предположить, что такой сценарий может быть реализован именно в таком формате.

Следовательно, можно заключить, что российское финансово-экономическое руководство серьезно рассматривает возможность сценария длительного обвала цен на нефть, хотя прямо не называет уровень такой вероятности. Поэтому можно предположить, что это прямо коррелируется с переговорами между США и РФ по поводу прекращения войны в Украине и других вопросов двусторонних отношений.

Понимая стратегию администрации Трампа, можно считать, что удар по нефтяным ценам может быть одним из главных элементов давления на РФ, особенно на ее возможность продолжать ведение преступной войны против Украины.