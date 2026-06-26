"ПриватБанк" обратился к владельцам специальной карты: что нужно сделать до 1 июля

Украинцы, получающие от государства выплаты по программе "Национальный кэшбэк" на карты ПриватБанка, могут лишиться своих средств. Это произойдет, если они не потратят все начисленные средства, которые будут на карте до 30 июня.

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Об этом предупредили в самом финансовом учреждении. Там напомнили, что с 1 июля начнётся новый расчётный цикл, поэтому средства, которые будут на картах в этот день, вернутся в госбюджет.

Что нужно знать украинцам

Если владельцы карт не успеют использовать свои бонусы до конца месяца, средства вернутся государству. Именно поэтому 1 июля 2026 года:

неиспользованные средства кэшбэка будут возвращены в государственный бюджет ;

; карта "Национальный кэшбэк" перейдет на новый цикл накопления для продолжения начисления кэшбэка.

Поэтому, как ранее уже сообщалось, в июне выплат не будет – майское начисление состоится в июле. Таким образом, в следующем месяце должны поступить средства как за май, так и за июнь.

На что можно потратить деньги

Оплата коммунальных услуг .

. Оплата почтовых услуг .

. Продукты питания украинского производства.

украинского производства. Медицинские изделия и лекарства украинского производства.

украинского производства. Книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Пожертвования на благотворительность, в частности в поддержку ВСУ.

"Даже если на карте "Национальный кэшбэк" ПриватБанка остались незначительные суммы накоплений, их можно направить на благотворительность", – отметили в банке и добавили, что для этого можно выбрать сбор в разделе "Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев" в мобильном банкинге.

Сколько возвращает программа

5% — за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода;

за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода; 15% — за непродовольственные товары: одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, ремонта, а также твёрдые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

В общей сложности таким образом можно получить до 3000 гривен в месяц. Чтобы присоединиться к программе, необходимо открыть счет в любом из банков-партнеров, а также:

подать заявку через сайт или приложение банка;

указать карты для оплаты покупок и дать банку разрешение на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кэшбэка" и активировать её;

перейти во вкладку "Сервисы" приложения "Дія" и выбрать банковскую карту, на которую будут поступать выплаты.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплата оформляется на срок до 30 месяцев и дает право на начисление 2000–3000 тыс. грн на человека, которые поступают в два периода – до 15 и до 28 числа.

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